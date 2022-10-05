Coches con Hoy No Circula el miércoles 5 de octubre en CDMX y Edomex
El Hoy No Circula de este miércoles 5 de octubre aplica desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas en la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex.
El miércoles 5 de octubre el Hoy No Circula es para los coches que tengan engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2, estas restricciones son vigentes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).
Los coches que exentan el Hoy No Circula elmiércoles 5 de octubre son aquellos vehículos con holograma 00, 0, eléctricos e híbridos.
Recuerda, el programa #HoyNoCircula del día de mañana aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placas 3 y 4. pic.twitter.com/vEbh49seUy— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 5, 2022
Las restricciones del Hoy No Circula aplican de las 5:00 a las 22:00 horas del miércoles 5 de octubre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.
¿Cuál es la multa por infringir el Hoy No Circula?
La multa por no respetar las restricciones del Hoy No Circula el miércoles 5 de octubre es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex, será de 1,460 pesos.
Municipios de Edomex donde aplica el Hoy No Circula
El Hoy No Circula para el miércoles 5 de octubre es conforme a la terminación de la placa, de martes a viernes de las 5:00 a las 11:00 horas en la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.
Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco
Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex
Sábado 8 de octubre: vehículos con holograma 1, terminación de placa PAR, además de los vehículos con terminación 2 y foráneos.
Los domingos el Hoy No Circula suspende su operación y se reanuda los días lunes.
Calendario Hoy No Circula octubre en CDMX y Edomex
Jueves 6 de octubre: vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.
Viernes 7 de octubre: vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.
El calendario del Hoy No Circula puede cambiar sin previo aviso si así lo determina la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en caso de que haya altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y se active la Fase I de contingencia ambiental.