Coches con Hoy No Circula el miércoles 5 de octubre en CDMX y Edomex

El miércoles 5 de octubre el Hoy No Circula es para los coches que tengan engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2, estas restricciones son vigentes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Los coches que exentan el Hoy No Circula elmiércoles 5 de octubre son aquellos vehículos con holograma 00, 0, eléctricos e híbridos.

Recuerda, el programa #HoyNoCircula del día de mañana aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placas 3 y 4. pic.twitter.com/vEbh49seUy — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 5, 2022

Las restricciones del Hoy No Circula aplican de las 5:00 a las 22:00 horas del miércoles 5 de octubre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Cuál es la multa por infringir el Hoy No Circula?

La multa por no respetar las restricciones del Hoy No Circula el miércoles 5 de octubre es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex, será de 1,460 pesos.

Municipios de Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula para el miércoles 5 de octubre es conforme a la terminación de la placa, de martes a viernes de las 5:00 a las 11:00 horas en la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex

Sábado 8 de octubre: vehículos con holograma 1, terminación de placa PAR, además de los vehículos con terminación 2 y foráneos.

Los domingos el Hoy No Circula suspende su operación y se reanuda los días lunes.

Calendario Hoy No Circula octubre en CDMX y Edomex

Jueves 6 de octubre: vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 7 de octubre: vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

El calendario del Hoy No Circula puede cambiar sin previo aviso si así lo determina la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en caso de que haya altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y se active la Fase I de contingencia ambiental.

