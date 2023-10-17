¿Conoces el calendario? Autos que descansan el 17 de octubre por el Hoy No Circula

¡Tan rápido es martes! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que para este 17 de octubre no se espera la alerta por contingencia ambiental, por lo que las restricciones del programa Hoy No Circula se mantienen acorde al plan semanal para los autos que descansan en la CDMX y Edomex.

Para este martes no circulan los carros con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8, siempre y cuando tengan el holograma 1 y 2 de la verificación vehicular. Estas restricciones aplican desde las 5 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

¿Qué coches no circulan el martes 17 de octubre?

Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Con holograma 1 y 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Las restricciones por el Hoy No Circula van de lunes a sábado y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado del vehículo. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental, por lo que a continuación te dejamos el calendario completo:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

¿El Programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

Recuerda que el programa Hoy No Circula también aplica para el Estado de México (Edomex), pero solo los siguientes 18 municipios conurbados a la capital del país:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por evadir el Programa Hoy No Circula?

¡Que no te agarren en curva! En caso de saltarlos los lineamientos del programa puedes enfrentar una fuerte multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. Más el costo extra que se agregara por el traslado al corralón.