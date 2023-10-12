¿En qué horario aplica el programa Hoy No Circula para las motocicletas en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula (HNC) se encuentra activo para los vehículos que transiten en la Ciudad de México y el Estado de México, esto con la finalidad de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes, pero ¿en el caso de las motocicletas cómo funciona? El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se da a la tarea de explicarte.

De momento, el programa Hoy No Circula se encuentra vigente en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México , por lo que es importante conocer a qué vehículos incluye y cuáles quedan exentos.

¿Qué horario tiene el Hoy No Circula para las motocicletas?

Actualmente, el programa Hoy No Circula no está activo para motocicletas, por lo que su horario de tránsito es normal todos los días a menos que se active contingencia ambiental.

¿Cómo saber si mi moto no circula hoy?

¡Atención, motociclistas! Es importante conocer si tu moto circula cualquier día de la semana, por esto recomendamos estar al pendiente de la Secretaría de Movilidad (Semovi), pues aunque en estos vehículos no aplica el Hoy No Circula, en algunas ocasionas pueden sorprender y poner restricciones.

Para el caso de los automóviles sí existe un calendario que debe respetarse:



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿Cuál es la multa por violar el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

¡Que no te agarren en curva! En caso de saltarlos los lineamientos del programa puedes enfrentar una fuerte multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. Más el costo extra que se agregara por el traslado al corralón.