No pagues la multa: Estos carros tendrán restricciones por el Hoy No Circula del sábado 15 de agosto

Si quieres utilizar tu automóvil este sábado 15 de agosto, es importante revisar con anticipación las condiciones del programa Hoy No Circula, pues la medida contempla restricciones para ciertos vehículos en la Ciudad de México y parte del Estado de México.

La limitación estará vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Por ello, quienes tengan previsto usar su vehículo en la Zona Metropolitana del Valle de México, deben comprobar previamente si está incluido entre los que tienen restringida la circulación.

¿Qué vehículos no circulan este sábado 15 de agosto?

Este sábado, los vehículos con holograma 1 y placas con terminación impar, es decir, 1, 3, 5, 7 o 9, deberán permanecer fuera de circulación durante el horario establecido.

La restricción también incluye a todos los automóviles con holograma 2, sin importar la terminación de sus placas. A esta lista se suman los vehículos foráneos, que tampoco podrán circular dentro de las zonas contempladas por el programa.

Hoy No Circula Sábado 15 de agosto:



Holograma 1 con placas en terminación impar (1, 3, 5, 7 o 9)

Holograma 2

Vehículos foráneos

Las disposiciones abarcan las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana metropolitana del Valle de México.

Municipios del Estado de México dentro del Hoy No Circula:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué vehículos sí pueden circular este sábado 15 de agosto?

No todos los vehículos están sujetos a la medida del Hoy No Circula, pues los que cuentan con holograma 0 y 00 pueden circular libremente, al igual que los que son eléctricos e híbridos. También existen excepciones para motocicletas, unidades destinadas al transporte público y vehículos de emergencia.

Los automóviles utilizados por personas con discapacidad también pueden quedar exentos de la restricción, siempre que cuenten con la autorización correspondiente.

La multa por ignorar la medida es de entre 20 y 30 UMAs, lo que equivale a 2 mil 376 hasta 3 mil 565 pesos.

