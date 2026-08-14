Bloquean Avenida Central en Nezahualcóyotl por el caso de Melanie Estrella; reportan intenso tráfico
Consulta las alternativas viales para este viernes de marchas CDMX, donde, por presencia de manifestantes, habrá calles, cerradas y bloqueos. En vivo hoy 14 de agosto.
Viernes de tráfico en la ciudad, por marchas CDMX, calle, cerradas y bloqueos; no llegues tarde, consultándonos esas actualizaciones en vivo sobre rutas alternativas este viernes 14 de agosto.
Viernes de marcha CDMX: estas son las calles, cerradas y bloqueos para hoy 14 de agosto 2026 en vivo
¡Caos vial en Neza! Bloquean Avenida Central por el caso de Melanie Estrella
Familia de Melanie Estrella, la menor desaparecida desde el pasado 3 de agosto, bloquearon la Avenida Central a la altura de Río de los Remedios, en límites de Nezahualcóyotl; se reporta intenso tráfico.
oigan @delfinagomeza @horacioduarteo ya llevamos más de dos horas y media atorados en la Avenida Central, pueden por favor dar respuesta a lo que se solicita, no es posible!! pic.twitter.com/k995I5pa7u— decidí salvar el fuego (@agujerovisual) August 15, 2026
¡Nos hace falta Estrella! Bloqueo a la altura de Río de los Remedios
Manifestantes bloquean en los límites de Ecatepec y Nezahualcóyotl, tras la desaparición de una menor de 17 años.
El caos se reporta a la altura de Río de los Remedios.
Reportan encharcamientos en Iztapalapa
Bomberos reportaron un encharcamiento en la colonia Santa María Aztahuacán por fuertes lluvias en Iztapalapa.
Atendimos un encharcamiento en la colonia Santa María Aztahuacan, en @Alc_Iztapalapa, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 100 metros lineales.#ServicioConcluido— Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 14, 2026
@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/QfmIf88Net
Sigue cerrado Av Juárez
¡Toma precauciones! Continúa cerrado Eje Central Lázaro Cárdenas por manifestantes.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación por manifestantes en Av. Juárez a la altura de Eje Central Lázaro Cárdenas, corte a partir de calle López, @AlcCuauhtemocMx. #AlternativaVial Eje 1 Norte y Artículo 123. #Lluvia en la zona #Tlaloque2026 pic.twitter.com/15V2EwhIOR— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2026
Continúa cierre en Av. Juárez por manifestantes
Se reporta la presencia de manifestantes en Av. Juárez hasta Eje Central Lázaro Cárdenas, por lo que se recomienda dirigirse hacia Eje 1 Norte.
15:42 #PrecauciónVial | Continúa cierre en Av. Juárez a partir de López hasta Eje Central Lázaro Cárdenas por manifestantes. #AlternativaVial Art. 123 y Eje 1 Norte. pic.twitter.com/EaDZu4Lmne— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 14, 2026
Protesta paraliza el cruce de Aquiles Serdán y Av. Tezozómoc
Alerta de movilidad en Azcapotzalco. Se reporta un cierre vehicular por protesta en la intersección de Av. Aquiles Serdán y Av. Tezozómoc. Se sugiere a los conductores planificar sus traslados con anticipación y utilizar rutas de desvío como la Calzada de las Armas o la Avenida Ceylán.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación de Av. Tezozómoc y Av. Aquiles Serdán, col. La Preciosa, alcaldía Azcapotzalco. #AlternativaVial Av. Ceylán y Calz. de las Armas. pic.twitter.com/CVmP44FtSJ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 14, 2026
Alerta de tráfico en Paseo de la Reforma
¡Toma tus precauciones si transitas por la zona de Polanco y Reforma! Se anticipan complicaciones e incremento de tráfico en los alrededores del Auditorio Nacional debido a un evento programado para las 20:30 horas. Se recomienda a los conductores planificar sus trayectos con tiempo y considerar vías alternativas para evitar retrasos.
#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular en inmediaciones del Auditorio Nacional, por evento a las 20:30 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/WDJAH3VIT6— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 14, 2026
¡Sigue el bloqueo! Mantiene cerrada la Diagonal 20 de Noviembre de 5 de Febrero a Lucas Alamán
Continúan los problemas de movilidad cerca del centro de la capital. La protesta sobre la Diagonal 20 de Noviembre sigue impidiendo el paso desde 5 de Febrero hasta Lucas Alamán.
Se sugiere a los automovilistas planificar sus traslados con anticipación y utilizar rutas de desvío como Simón Bolívar, Eje Central Lázaro Cárdenas o Calzada San Antonio Abad.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación por manifestantes en diagonal 20 de Noviembre de 5 de Febrero a Lucas Alamán, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Calz. San Antonio Abad, Eje Central y Simón Bolívar. pic.twitter.com/v9RMaTGXoV— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 14, 2026
¡Cierre vial en la Cuauhtémoc!
Alerta de movilidad cerca del centro de la ciudad. Se encuentra cerrado el paso vehicular en Diagonal 20 de Noviembre al cruce con Lucas Alamán debido a una protesta. Se recomienda a los conductores tomar previsiones, anticipar sus tiempos de traslado y desviarse a través de Eje Central, Simón Bolívar o Calzada San Antonio Abad.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación por manifestantes en Diagonal 20 de Noviembre a la altura de Lucas Alamán, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Calz. San Antonio Abad, Eje Central y Simón Bolívar. pic.twitter.com/FEWSl7odLr— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 14, 2026
Se prevé presencia de manifestantes en Anillo Periférico, ¿a qué hora?
Toma en cuenta que el día de hoy se prevé una concentración de manifestantes en Anillo Periférico a las 19:00 horas.
#PrecauciónVial | Se prevé concentración de manifestantes en Anillo Periférico Sur núm. 3647, col. Héroes de Padierna, alcaldía Magdalena Contreras, a las 19:00 hrs.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 14, 2026