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Bloquean Avenida Central en Nezahualcóyotl por el caso de Melanie Estrella; reportan intenso tráfico

Consulta las alternativas viales para este viernes de marchas CDMX, donde, por presencia de manifestantes, habrá calles, cerradas y bloqueos. En vivo hoy 14 de agosto.

Viernes de marchas CDMX
Marchas CDMX y cierres viales hoy.|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez

Viernes de tráfico en la ciudad, por marchas CDMX, calle, cerradas y bloqueos; no llegues tarde, consultándonos esas actualizaciones en vivo sobre rutas alternativas este viernes 14 de agosto.

Viernes de marcha CDMX: estas son las calles, cerradas y bloqueos para hoy 14 de agosto 2026 en vivo

¡Caos vial en Neza! Bloquean Avenida Central por el caso de Melanie Estrella

Familia de Melanie Estrella, la menor desaparecida desde el pasado 3 de agosto, bloquearon la Avenida Central a la altura de Río de los Remedios, en límites de Nezahualcóyotl; se reporta intenso tráfico.

¡Nos hace falta Estrella! Bloqueo a la altura de Río de los Remedios

Manifestantes bloquean en los límites de Ecatepec y Nezahualcóyotl, tras la desaparición de una menor de 17 años.

El caos se reporta a la altura de Río de los Remedios.

Reportan encharcamientos en Iztapalapa

Bomberos reportaron un encharcamiento en la colonia Santa María Aztahuacán por fuertes lluvias en Iztapalapa.

Sigue cerrado Av Juárez

¡Toma precauciones! Continúa cerrado Eje Central Lázaro Cárdenas por manifestantes.

Continúa cierre en Av. Juárez por manifestantes

Se reporta la presencia de manifestantes en Av. Juárez hasta Eje Central Lázaro Cárdenas, por lo que se recomienda dirigirse hacia Eje 1 Norte.

Protesta paraliza el cruce de Aquiles Serdán y Av. Tezozómoc

Alerta de movilidad en Azcapotzalco. Se reporta un cierre vehicular por protesta en la intersección de Av. Aquiles Serdán y Av. Tezozómoc. Se sugiere a los conductores planificar sus traslados con anticipación y utilizar rutas de desvío como la Calzada de las Armas o la Avenida Ceylán.

Alerta de tráfico en Paseo de la Reforma

¡Toma tus precauciones si transitas por la zona de Polanco y Reforma! Se anticipan complicaciones e incremento de tráfico en los alrededores del Auditorio Nacional debido a un evento programado para las 20:30 horas. Se recomienda a los conductores planificar sus trayectos con tiempo y considerar vías alternativas para evitar retrasos.

¡Sigue el bloqueo! Mantiene cerrada la Diagonal 20 de Noviembre de 5 de Febrero a Lucas Alamán

Continúan los problemas de movilidad cerca del centro de la capital. La protesta sobre la Diagonal 20 de Noviembre sigue impidiendo el paso desde 5 de Febrero hasta Lucas Alamán.

Se sugiere a los automovilistas planificar sus traslados con anticipación y utilizar rutas de desvío como Simón Bolívar, Eje Central Lázaro Cárdenas o Calzada San Antonio Abad.

¡Cierre vial en la Cuauhtémoc!

Alerta de movilidad cerca del centro de la ciudad. Se encuentra cerrado el paso vehicular en Diagonal 20 de Noviembre al cruce con Lucas Alamán debido a una protesta. Se recomienda a los conductores tomar previsiones, anticipar sus tiempos de traslado y desviarse a través de Eje Central, Simón Bolívar o Calzada San Antonio Abad.

Se prevé presencia de manifestantes en Anillo Periférico, ¿a qué hora?

Toma en cuenta que el día de hoy se prevé una concentración de manifestantes en Anillo Periférico a las 19:00 horas.

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