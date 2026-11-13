No olvides consultar cómo quedó el Hoy No Circula sabatino para este 14 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Tienes planes para este fin de semana y quincena? Recuerda que si sacar tu automóvil sin que esté permitido por el porgrama ambiental serás multado y la sanción es distinta para ambas entidades.

¿Qué autos descansan el Hoy No Circula 14 de noviembre 2026?

Al ser el segundo sábado del mes en turno, para este 14 de noviembre de 2026 el programa Hoy No Circula aplicará para los automóviles que tengan:

Terminación de placa 0, 2, 4, 6 y 8

Holograma 1

Holograma 2

¿Qué autos estarán exentos del Hoy No Circula sabatino?

Los automóviles que quedan fuera de las restricciones para este Hoy No Circula sabatino del 14 de noviembre de 2026 son los siguientes:

Holograma 0

Holograma 00

La norma ambiental se aplicará en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas

El programa ambiental no se aplica a todos los vehículos, pero la norma establece que solo algunos de ellos están contemplados para quedar fuera del Hoy No Circula y estos son:

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que existen también están exentos de la norma ambiental:

Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos cuya situación acredite una emergencia médica

Hoy No Circula sabatino Hoy No Circula sabatino: consulta checa si podrás usar tu auto este 14 de noviembre de 2026. (Sitio oficial Sedema)

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La multa que tendrás que pagar en la CDMX por no cumplir con el Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente es de $117.31, por lo que el costo será de $2 mil 346 pesos a $3 mil 519 pesos.

En el Estado de México, tras la nueva multa por incumplir Hoy No Circula, la sanción es de 20 veces la UMA y esto representa un pago de $2 mil 346 pesos.