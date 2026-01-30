¡Que la quincena no se vaya en multas! Consulta el Hoy No Circula de este viernes 30 de enero

¡Que no te quiten tu quincena! Te decimos todas las restricciones del programa ambiental, Hoy No Circula , para que no te lleves ninguna multa. Este viernes 30 de enero de 2026, la programación mantiene sus reglas habituales para intentar darle un respiro al aire de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Si tu vehículo tiene ciertas características en su placa o color, hoy te toca buscar una ruta alterna o usar el transporte público.

¿Qué autos deben quedarse en casa hoy?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este viernes no pueden circular los vehículos con engomado azul, siempre y cuando la terminación de su placa sea 9 o 0. Esta restricción afecta principalmente a los conductores que tienen holograma 1 o 2.

Recuerda que el horario de restricción es bastante amplio: desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, así que no te confíes ni al salir de casa ni al regresar del trabajo.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

Los exentos: ¿Quiénes tienen vía libre para circular este viernes?

No todos los coches descansan, te compartimos cuáles tienen pase libre.

Si tu coche cuenta con holograma 0 o 00, puedes circular sin ninguna restricción, sin importar el color de tu engomado. Lo mismo ocurre con los autos eléctricos e híbridos, las motocicletas, los vehículos de emergencia y aquellos que tienen placas para personas con discapacidad. Estos conductores pueden transitar libremente durante todo el día.

Zonas de vigilancia en la CDMX y el Edomex

El Hoy No Circula no es exclusivo de la capital. En el Estado de México, la medida se aplica rigurosamente en 18 municipios conurbados, incluyendo zonas de gran movimiento como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Huixquilucan.

En la Ciudad de México, la vigilancia es total en las 16 alcaldías, por lo que cruzar de una zona a otra sin cumplir la norma es una apuesta muy arriesgada frente a las patrullas ambientales.

Multas del Hoy No Circula que te harán temblar el bolsillo este 2026

Ignorar el reglamento ambiental este año sale especialmente caro. Debido al ajuste en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las multas por circular en día prohibido este 2026 pueden superar los 3 mil pesos.

A esto debes sumarle el costo del arrastre de la grúa y la estancia en el depósito vehicular (corralón), lo que podría arruinar tu presupuesto del mes en un solo descuido.