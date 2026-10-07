Huachicol fiscal deja ganancias por 1.5 billones de pesos entre cárteles y la red de Andy López Beltrán

El tráfico de influencias y la corrupción sistemática vinculada a la red de Andy López Beltrán y Amílcar Olán Aparicio han provocado un desfalco histórico al erario público. De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 2018 y 2025 el “huachicol fiscal” movilizó 147 mil millones de litros de combustible ilegal, generando un valor de mercado de 3.1 billones de pesos. Tras descontar los costos operativos y de importación, la ganancia neta estimada asciende a 1.5 billones de pesos, un botín multimillonario producto del impago de impuestos e importaciones clandestinas por las aduanas del país.

Esta gigantesca estructura financiera no solo ha servido para nutrir las arcas de los principales grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y las facciones del Cártel de Sinaloa, según el Departamento del Tesoro de EU, sino también para enriquecer a los articuladores de la red política. Mientras Amílcar Olán pasó de ser comerciante a realizar transferencias por más de mil 500 millones de pesos a Suiza, Andy López Beltrán, señalado en expedientes oficiales por huachicol fiscal, continúa ostentando un estilo de vida de opulencia por el mundo. Como enfatiza MCCI, una operación de este volumen resulta imposible sin la colusión directa de las autoridades federales.

