Huelga en Francia contra reforma de pensiones paraliza el país

Trabajadores franceses salieron a las calles este jueves 19 de enero de 2023 para protestar en contra de la reforma de pensiones. La huelga ocasionó que Francia se paralice.

La huelga nacional en Francia contra la reforma de pensiones provocó este jueves una caída de la producción eléctrica y paralizó las entregas de las refinerías. Asimismo, se vio afectado el transporte público, escuelas, trabajos, entre otros.

Al mediodía, hora centro de Francia, la tasa de trabajadores en huelga que forman parte del sindicato de Industrias Eléctricas y del Gas (IEG) superaba el 50%.

De acuerdo con la agencia Reuters, los sindicatos hicieron un llamado a los trabajadores de los sectores público y privado para que abandonen sus trabajos y salgan a la huelga que se lleva a cabo en las calles en contra de los planes del gobierno de retrasar la edad de jubilación.

Franceses se protestan en contra de la reforma de pensiones en Francia|Reuters

Reforma de pensiones en Francia

Ocho de los sindicatos más grandes de Francia pidieron que este jueves 19 de enero sea el primer día en contra de la reforma de pensiones, pero, ¿qué significa esta?

Francia se encuentra paralizado por la reforma de pensiones que prevé retrasar la edad de jubilación a los 64 años, lo cual pone a prueba al presidente Emmanuel Macron.

Cabe destacar que la reforma de pensiones es una de las medidas clave con las que el mandatario de 45 años llegó a su reelección en abril. En primera instancia era retrasarla de los 62 a los 65 años; sin embargo, su ministra, Élisabeth Borne, planteó los 64 años.

Los trabajadores se encuentran enojados y se espera que más de un millón de personas en todo el país de Francia participen en la huelga en contra de la reforma de pensiones.

Una de las principales razones para rechazar la reforma de pensiones en Francia es que la consideran injusta, pues afecta en particular a los trabajadores que empezaron a laborar antes de los 20 años.