Huelga de guionistas afecta programas de televisión en Estados Unidos

La huelga de guionistas en Estados Unidos ya provocó las primeras afectaciones en populares programas de televisión en el país como “Jimmy Kimmel Live” y “The Late Show with Stephen Colbert”, que empezarán a transmitir programas repetidos “hasta nuevo aviso”.

Pues los guionistas de los programas, quienes escriben los chistes y el ritmo del programa no se presentaron a trabajar este martes y muy probablemente toda la semana o hasta más tiempo.

También podrían retrasarse el estreno de otras producciones como “Last Week Tonight with John Oliver” o “Saturday Night Live”, además de algunas series que se llegarían a las plataformas de streaming.

Imágenes de la huelga de guionistas en New York pic.twitter.com/rknAU5KYNK — Mr.Freaki 🍄 (@MisterFreaki) May 2, 2023

La huelga de guionistas comenzó a la medianoche del lunes 1 de mayo, luego de que la industria del cine y la televisión no llegarán a un acuerdo con el sindicato de guionistas Writers Guild of America (WGA) de Estados Unidos tras varias semanas de negociaciones con las productoras como Netflix, Warner Bros, Disney, Apple, Paramount, Amazon y Sony.

Esta es la primera vez en 15 años que los 11 mil 500 integrantes del sindicato de guionistas se van a huelga indefinida en Hollywood.

¿Por qué están en huelga los guionistas de Estados Unidos?

Tras varias semanas de negociaciones sobre el pago a los guionistas de programas en plataformas de streaming, los sindicatos optaron por aprobar la huelga y dejar de escribir para series y shows de televisión y streaming.

La huelga de guionistas en Estados Unidos se dio principalmente porque aunque los presupuestos en las series han aumentado, en el sueldo de los escritores no se ve reflejado pese al éxito que pueden llegar a tener.

“En el personal de televisión, más escritores trabajan al mínimo, independientemente de la experiencia que tengan, a menudo durante menos semanas”, indicó el sindicato de guionistas en un comunicado el mes pasado.

Los guionistas reclaman que cada vez contratan a grupos de escritores más reducidos y por tiempos más cortas en cada proyecto, lo que les dificulta obtener ingresos sostenidos.

