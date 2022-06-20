Unos 70 mil trabajadores de Bélgica marcharon el lunes (20 de junio de 2022) para exigir la intervención del Gobierno para hacer frente a la fuerte alza de los costos de vida, mientras que se desarrolla una jornada de huelgas y protestas en Bruselas.

Los inconformes portaban banderas y pancartas en las que se podía leer: "Más respeto, mejores salarios" y en otras se podía leer: "Fin a los impuestos especiales".

Los protagonistas de las huelgas y protestas en Bruselas le exigen al Gobierno que "haga más", que se mejoren los salarios y las condiciones de trabajo. Los sindicatos dijeron que había unos 80 mil asistentes. La policía dijo que la cifra correcta era de 70 mil personas.

Thousands of people in Brussels today to protest against the rising cost of living. The sanctions that the EU, under the command of Joe Biden, has imposed on Moscow do not affect Russia, but the EU itself. pic.twitter.com/vXcKoQcq7W — RadioGenova (@RadioGenova) June 20, 2022

Cancelan todos los vuelos desde Bruselas y dejan a miles de pasajeros afectados

Ante la serie de huelgas y protestas contra alza de los costos de vida en Bruselas, se cancelaron todos los vuelos desde la capital de Bélgica debido a la huelga y esto provocó afectaciones en más de 30 mil pasajeros.

El aeropuerto de Bruselas señaló que no podía permitir la salida de los vuelos de pasajeros porque la huelga se extendía al personal de seguridad y la mayoría de las llegadas también fueron canceladas.

Por otra parte, los operadores de transporte público prestaban servicios mínimos, aunque algunas líneas de tren funcionaban, en parte para permitir que los manifestantes se reunieran en Bruselas.

(1/3) We remind you that due to the national demonstration on Monday, no departing passenger flights are operated. For Tuesday and Wednesday, we expect a large number of passengers following the rebookings of the reservations initially planned for Monday. pic.twitter.com/uP6FjkcAob — Brussels Airport (@BrusselsAirport) June 20, 2022

Alza de los costos de vida en Bruselas y toda Bélgica

Miles de personas protestan contra el alza de los costos de vida, le exigen al Gobierno que deje de gastar dinero en armas y que mejor ese dinero lo utilice para pagar mejores salarios.

Cabe señalar que la inflación en Bélgica alcanzó el 9 por ciento en junio, reflejando las fuertes subidas registradas en otros países, impulsadas principalmente por el impacto de la invasión rusa de Ucrania en las cadenas de suministro y los precios de la energía.

Alexander De Croo, primer ministro de Bélgica señala que los trabajadores belgas están mejor protegidos que sus homólogos de la mayoría de los países de la Unión Europea, esto debido a que los salarios están indexados a la inflación.

El Gobierno de la nación de Europa ha prorrogado hasta finales de año (2022) las medidas de reducción del impuesto sobre las ventas de gas, electricidad y combustible.