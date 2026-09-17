Descubren huellas de dinosaurios en Puebla; estas son las pistas que dejaron hace 132 millones de años

Investigadores y estudiantes de la BUAP registraron cuatro nuevas huellas fosilizadas de dinosaurios en dos municipios de Puebla. Entre los hallazgos destaca una impresión de saurópodo con una forma poco común y la huella más pequeña encontrada en la entidad, de apenas siete centímetros de longitud.

¿Dónde descubrieron las huellas de dinosaurios?

Las evidencias fueron localizadas en la Formación San Juan Raya, una zona conocida principalmente por su registro de fósiles marinos.

Los nuevos registros corresponden a la barranca El Salitrillo, en Santa Ana Teloxtoc, municipio de San Martín Atexcal, al sureste del estado de Puebla.

Las huellas pertenecen al periodo cretácico y fueron identificadas por Alan Fabián Celestino Hernández, Diego Enrique Lozano Carmona y colaboradores, estudiantes e investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, respectivamente.

¿Qué dinosaurios dejaron las huellas?

El estudio registró una icnita de saurópodo, un dinosaurio de cuello largo, con la impresión de tres garras y morfología circular, una característica poco común.

También se identificaron tres huellas de terópodos, un grupo de dinosaurios bípedos carnívoros. Entre estas se encuentra la huella más pequeña hallada en Puebla, con siete centímetros de longitud.

De acuerdo con Alan Celestino Hernández, estudiante de la Licenciatura en Biología, este registro es importante porque las evidencias de dinosaurios pequeños no son comunes y confirma que por la región transitaban distintos tipos de dinosaurios.

¿Qué tamaño tenía el dinosaurio más pequeño?

La huella de siete centímetros tenía aproximadamente 30 centímetros de altura, casi un metro de largo y un peso de dos kilogramos.

Este hallazgo representa el riesgo de la huella de dinosaurio más pequeña encontrada hasta ahora en el estado de Puebla.

El doctor Diego Lozano Carmona explicó que se trata de huellas verdaderas, es decir, moldes que dejó el pie de un animal al caminar por el lugar hace aproximadamente 132 millones de años.

La forma de las huellas también permitió determinar que los animales caminaban por la zona y no corrían o trotaban.

La siguiente fase de proyecto contempla mantener esta línea de trabajo, debido a que muchas huellas se erosionan y desaparecen con el tiempo.