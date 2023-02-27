VIDEO: Denso humo provoca desalojo de pasajeros en Metro de Moscú

Pasajeros en la estación Sportivnaya del metro de Moscú, fueron evacuados luego de que súbitamente el lugar se llenara de humo debido a un aparente incendio que rápidamente fue controlado.

Servicios de emergencia de la capital de Rusia señalaron que un incendio comenzó luego de un cortocircuito en el tendido eléctrico pero que rápidamente fue sofocado por los bomberos.

El incidente ocurrió en la estación de metro "Sportivnaya" de Moscú, al suroeste del centro de la capital de Rusia.

Este lunes 27 de febrero (2023), se dio a conocer acerca del desalojo de pasajeros de la estación Sportivnaya del Metro de Moscú, capital de Rusia, esto se debió a la súbita presencia de humo en las instalaciones del servicio de transporte.

Aunque hasta el momento se desconoce la causa del incidente, imágenes del desalojo de los pasajeros el Metro de Moscú, comenzaron a rondar y hacerse virales en redes sociales.

Aunque algunos usuarios fueron atendidos, ninguno resultó con lesiones.

🔥 The Sportivnaya metro station in Moscow is in smoke, the siren is working. Traffic stopped.#Moscow #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/LJ6pp552mK — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇫🇮🇸🇪 (@albafella1) February 27, 2023

¿Por qué desalojan estación de Metro en Moscú?

Conforme a videos y fotografías que se hicieron virales en redes sociales, usuarios de metro comenzaron a reportar la súbita presencia de humo en la estación del Metro Sportivnaya, en Moscú.

Los servicios de emergencias respondieron al incidente. La policía y un equipo médico llegaron al lugar de los hechos para poder ayudar a los usuarios afectados por el humo.

En información preliminar, medios locales señalan que el incendio se debió a una avería en el sistema del suministro eléctrico, por lo que se detuvo la circulación en la línea del Metro de Moscú. Un cortocircuito provoco un incendio que rápidamente fue controlado pero el humo se extendió por toda la estación.

En ese momento se suspendió el servicio de trenes desde la estación de Park Kultury y hasta la estación Universite, entre las que se encuentra la estación del Metro Sportivnayal. En la dirección opuesta, los trenes del metro de Moscú, circularon con intervalos de tiempo largos pero siguieron funcionando.