Servicios de emergencia apoyan en volcadura de ambulancia

La tarde de este viernes se registró un accidente en el Eje Central esquina con Viaducto en la colonia Buenos Aires, en la alcaldía Cuauhtémoc, una ambulancia particular se impactó con un vehículo, cuatro personas resultaron heridas.

Los paramédicos del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar, tras ser informados sobre el percance para auxiliar a las personas lesionadas.

Auto siniestrado

En el lugar había una ambulancia recostada sobre su lado izquierdo y un automóvil color blanco con daños en la parte frontal, tras unos minutos de labores, extrajeron al copiloto de la unidad médica quien resultó policontundido, sin ameritar traslado a un hospital.

Te recomendamos:

Omar García Harfuch reconoció a paramédicos del ERUM y personal de servicios médicos

Más tarde liberaron al operador quien fue trasladado por medio de una ambulancia particular a un hospital cercano con varios golpes. De igual forma atendieron al chofer del automóvil particular que no resultó lesionado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) utilizaron una grúa para retirar los autos siniestrados mientras personal de tránsito apoyó en la zona para desahogar la vía, al momento se desconocen las causas del siniestro.