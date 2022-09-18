Huracán ‘Fiona’ deja sin electricidad a Puerto Rico

Este domingo, el huracán 'Fiona' se fortaleció cerca de Puerto Rico, causando que la red eléctrica de la isla quedara fuera de servicio.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, 'Fiona' se encontraba a 40 kilómetros al sur de la ciudad de Ponce, con unos vientos de 140 kilómetros por hora.

Debido a esto, cerca de 3,3 millones de personas de la isla se quedaron sin electricidad, informó LUMA Energy, la empresa operadora de la red de electricidad en Puerto Rico; a primeras horas de este domingo, un tercio de los puertorriqueños ya no tenían servicio.

🔴#ÚLTIMAHORA | Puerto Rico se queda sin electricidad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó una declaración de #emergencia. pic.twitter.com/lbG8KeCjJC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 18, 2022

Se esperan lluvias históricas por el huracán 'Fiona'

Además, debido al paso de 'Fiona', se pronostican lluvias históricas (se calcula que de 63,5 centímetros de lluvia) que se desplazarán también por República Dominicana.

En consecuencia, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, declaró estado de emergencia para Puerto Rico, por lo que la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) coordinará operaciones de ayuda en caso de catástrofe.

"Estas lluvias producirán inundaciones repentinas que pondrán en peligro la vida, e inundaciones urbanas en todo Puerto Rico y el este de la República Dominicana, junto con deslizamientos de tierra", dijo el Centro Nacional de Huracanes.

Puerto Rico abre 80 refugios

Cabe señalar que la red de electricidad sufrió daños importantes luego de que el huracán de categoría 5, María, causara el mayor apagón en la historia de Estados Unidos en septiembre de 2017.

En aquel entonces, 2 millones de personas en Puerto Rico se quedaron sin luz, es decir, el 80% de las líneas quedaron inhabilitadas.

Ante la posibilidad de que la historia se repitiera, las autoridades abrieron 80 refugios, cerraron las playas, casinos, cancelaron las clases e invitaron a la población a buscar refugio durante el paso de Fiona.

Al momento solo se ha registrado la muerte de una persona.

