Huracán “Henri” podría tocar tierra este domingo en Estados Unidos

El huracán “Henri”, que avanza hacia la costa noroeste de Estados Unidos, podría tocar tierra este domingo y causar fuertes rachas de viento, marejadas ciclónicas e inundaciones, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El NHC dio a conocer que por ahora el meteoro se mueve rápido hacia Long Island, en Nueva York, y hacia el sur de Nueva Inglaterra.

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“Una advertencia de marejada ciclónica significa que existe peligro de inundaciones, por el aumento del agua que se mueve tierra adentro desde la costa, durante las próximas 36 horas en los lugares indicados”, precisó.

“Henri” se fortaleció la mañana de este sábado, de tormenta tropical pasó a huracán categoría 1. Hasta el momento se encuentra a 210 millas al este de Cape Hatteras, Carolina del Norte.

Según el NHC, los vientos máximos sostenidos de “Henri” permanecen cerca de 120 km/h con mayores ráfagas y se prevé un fortalecimiento la noche de este sábado.

Las alertas ante la inminente llegada del huracán a Estados Unidos se encuentran activas para New Haven, Connecticut, Newport, Rhode Island, así como Riverhead y Montauk, en Nueva York, según medios locales.

#Henri has strengthened to a hurricane and is headed for Long Island and southern New England. Hurricane and Tropical Storm Warnings have been extended eastward. Here are the 11 am EDT Key Messages. See https://t.co/tW4KeFW0gB for details. pic.twitter.com/lRb61AnHaj — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 21, 2021

Nueva York declara estado de emergencia por llegada del huracán

Por el avance de “Henri”, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró estado de emergencia en algunas regiones del estado, debido a la posible llegada del huracán a ese punto de Estados Unidos.

Cuomo dijo que la emergencia se activó para Long Island, el valle de Hudson, Westchester y la región del distrito capital, por lo que pidió a la población estar atenta y pendiente de la información que compartan las autoridades.

“El estado está haciendo todo lo posible para estar preparados”, afirmó el gobernador y detalló que 500 elementos de la Guardia Nacional se encargarán de apoyar cualquier emergencia.

NYPA is preparing for Hurricane Henri and its potential impact on its generation & transmission assets.



We will continue to monitor the storm and share updates as needed through https://t.co/psqdCyoC1n, social media channels & the news media.



MORE: https://t.co/Sqd9OeYX3q — NY Power Authority (@NYPAenergy) August 21, 2021

Por otra parte, Charlie Baker, gobernador de Massachusetts, pidió a los ciudadanos que eviten cualquier viaje innecesario para que se mantengan a salvo del huracán “Henri”.

En tanto, Dan McKee, gobernador de Rhode Island, hizo un llamado para que los residentes se preparen antes de la llegada del huracán y firmó una declaración de emergencia para desbloquear recursos federales que hagan frente a los posibles daños.

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