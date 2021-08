Olvidados en Haití; sin ayuda en zonas rurales golpeadas por terremoto

Las zonas rurales de Haití están languideciendo por el terremoto de la semana pasada, con carreteras dañadas o intransitables que obstaculizan los esfuerzos de búsqueda y rescate. En pocas palabras, la ayuda no llega a algunas zonas del desastre.

“No hemos recibido nada aquí. No hemos recibido comida, ni siquiera agua. Necesitamos lonas para dormir afuera, no las tenemos. Quiero que las autoridades nos ayuden con lonas y comida. Aquí tenemos niños pequeños que no pueden comer nada ", dijo Joseph Hercule, padre de una de tantas familias afectadas por el sismo de 7.2 grados.

En el pueblo de Marceline, a 25 km al norte de Los Cayos, una docena de residentes estaban excavando una gran pila de escombros de lo que alguna vez fue un puñado de casas. El aire olía a cuerpos en descomposición y los residentes dijeron que al menos una mujer que vivía en uno de los edificios seguía desaparecida.

⚡️"Aid struggles to reach remote areas of Haiti's earthquake zone" by @Reuters https://t.co/QCb7cfOIl1 — Reuters (@Reuters) August 20, 2021

En otras partes del pueblo, algunas personas cavaron tumbas para preparar los funerales, mientras que otras familias aún esperan que los cadáveres de sus seres queridos sean recuperados de los escombros.

“Es la obra de Dios. Es su voluntad. Cuando pasas tu vida salvando durante un largo período de tiempo para construir una casa, y se destruye en un segundo. Dado que ya no soy joven, soy viejo , Luego le pregunto a Dios si tendré otra oportunidad para reconstruir. Simplemente no lo sé"; dijo uno de los residentes.



Haití no se había recuperado del terremoto de hace 11 años

Haití, el país más pobre del continente americano, aún se está recuperando del terremoto de 2010 que mató a más de 250 mil personas.

Se sumó en una inestabilidad más profunda por el asesinato el 7 de julio del presidente Jovenel Moise, por lo que las autoridades dicen que fue un grupo de mercenarios mayoritariamente colombianos.

“La comunidad está arruinada. Las casas están destruidas. Hemos visto víctimas. Necesitamos comida y agua. No hemos recibido ninguna ayuda. La gente duerme al aire libre cuando llueve y se moja. No hay dónde dormir ", aseguró Phania Frasile, residente de Los Cayos.

También te podría interesar:



Tesla Bot, el robot humanoide de Elon Musk

La ayuda no llega a zonas rurales en Haití.

Una poderosa tormenta que azotó Haití a principios de esta semana, provocando deslizamientos de tierra, también ha dificultado la búsqueda de víctimas del terremoto del sábado pasado, que destruyó decenas de miles de hogares y se cobró la vida de al menos 2 mil 189 personas.

Unas 332 personas siguen desaparecidas, mientras que 12 mil 200 resultaron heridas, dijeron las autoridades.