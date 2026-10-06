¿Por qué algunos huracanes llegan a ser un tifón? Esto explica el caso de “Nolo”

El cilón "Nolo" ha generado dudas sobre el uso de los términos huracán y tifón. ¿Qué determina queun ciclón reciba uno u otro nombre? Aquí te expicamos.

¿Por qué un huracán se convierte en tifón? Esto explica el caso de "Nolo"

El término tifón puede generar la impresión de que un huracán atraviesa una transformación cuando llega a otra región del planeta. Sin embargo, la diferencia está principalmente en el lugar donde se encuentra el ciclón tropical y no en que se convierta en un fenómeno meteorológico distinto.

Huracán, tifón y ciclón: ¿son diferentes?

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), huracanes y tifones son el mismo tipo de fenómeno: ciclones tropicales.

El nombre utilizado depende de la región del océano donde se llega a desarrollar el sistema. Es decir, cuando un ciclón tropical alcanza vientos máximos sostenidos de 74 kilómetros por hora o más, recibe una denominación que depende completamente de su ubicación.

Antes de llegar a esa intensidad, el sistema puede ser clasificado como depresión tropical o tormenta tropical, dependiendo de la velocidad de sus vientos.

En el Atlántico Norte y en el Pacífico Nororiental se utiliza el término huracán, mientras que en el Pacífico Noroccidental se utiliza el término tifón.

Esto indica que el huracán no cambia de naturaleza para convertirse en tifón. Solo es el cambio de terminología regional para referirse a un ciclón tropical que alcanza determinada intensidad.

¿Qué pasa cuándo un ciclón se desplaza?

La ubicación es importante para entender el cambio de denominación de termino. De acuerdo con NOAA los ciclones tropicales reciben diferentes nombre según la cuenca oceánica en la que se encuentren.

¿Qué pasó con el huracán "Nolo"?

En el caso de "Nolo", para terminar por qué recibió esa denominación, es importante saber la cuenca en la que se encontraba y la clasificación emitida por el organismo meteorológico de esa región.

El punto clave es que tifón no quiere decir que el sistema se haya transformado en un fenómeno diferente. Es el término utilizado para determinados ciclones tropicales en el Pacífico noroccidental.