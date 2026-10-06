Huracán “Nolo” se convierte en tifón: ¿Qué significa y cuál es su ubicación ahora?

Un fenómeno que no ocurría hace bastante tiempo sucedió en aguas del Océano Pacífico. El huracán "Nolo" siguió con su viaje al oeste y cruzó la Línea Internacional de Cambio de Fecha, camino que lo convirtió oficialmente en tifón.

El fenómeno llevaba tres semanas activo y causó efectos en Hawái.

¿Qué significa que el huracán se haya convertido en tifón y dónde está ahora?

¿Qué significa que un huracán se convierta en tifón?

Físicamente, el sistema sigue siendo la misma tormenta con los mismos vientos y estructura. La diferencia entre un huracán y un tifón está solo en la zona geográfica donde se ubica.

Cuando un ciclón supera los 119 km/h en el Atlántico o el Pacífico central y oriental, se le llama huracán; pero cuando cruza al Pacífico noroccidental, las agencias de esa región usan el término de tifón.

⚠️🌀 Declaran Estado Presidencial de Emergencia en EU por huracán “Nolo"; provocaría inundaciones catastróficas en Hawái



Los pronósticos indican que “Nolo” podría fortalecerse hasta convertirse en un huracán mayor, poniendo en riesgo la zona sur de la Isla Grande.



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¿Cómo es que el huracán "Nolo" cambió a tifón?

Cuando el huracán cruzó la línea de cambio, de zona, el domingo 4 de octubre, la responsabilidad de su monitoreo pasó del Centro de Huracanes del Pacífico Central a la Agencia Meteorológica de Japón.

Oficialmente se le dio el nombre de tifón"Nolo", aunque en algunos reportes lo llaman tifón Número 28. Este tipo de fenómeno no había sucedido desde agosto de 2023 con la tormenta Dora.

¿Dónde está el huracán "Nolo"?

Antes de cruzar la línea, "Nolo" llegó a categoría 3 con vientos de 185 km/h. Para la mañana del lunes, tiempo de Japón, el fenómeno tenía vientos de 162 km/h y avanzaba al oeste a una velocidad de 19 km/h.

Expertos dicen que, aunque el sistema sigue fuerte, se mueve en mar abierto lejos de costas con población.

¿Cuánto recorrió el huracán "Nolo"?

"Nolo" nació el 13 de septiembre en el Pacífico oriental como la depresión tropical Quince-E. Con el paso de los días perdió fuerza, volvió a intensificarse, pasó al sur de Hawái como huracán y siguió al oeste.

En las últimas semanas se debilitó temporalmente a tormenta tropical antes de recuperar fuerza de huracán el pasado viernes.

¿Cuál es la trayectoria del tifón "Nolo"?

Se pronostica que el ciclón siga su trayectoria al oeste y empiece a debilitarse gradualmente.

Para el jueves 8 de octubre, se espera que pase al norte o noreste de la isla japonesa de Minamitorishima, para luego girar al noroeste internándose en aguas del sur de Japón sin tocar tierra directamente.