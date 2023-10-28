Pie de la Cuesta en el olvido tras el paso del huracán “Otis”

Uno de los puntos más olvidados de Guerrero es el Pie de la Cuesta, donde ninguna autoridad ha aparecido tras el paso del huracán “Otis”.

Esto es Pie de la Cuesta destrozado, esta carretera que conduce al municipio de Coyuca de Benítez, podemos observar cómo se la llevó la fuerza de la naturaleza y un camión que quedó aquí a la mitad del camino,

Un ejemplo del olvido del gobierno, es esta casa que quedó en medio de la nada, donde vivía este matrimonio y sus tres hijos pequeños.

“La limpieza ya vio cómo dejó el huracán aquí de feo, tengo que sacar toda la basura. Aquí era un árbol muy grande, de hecho es ese que está ahí mire, todo eso tumbó las ramas”, Joel Ramón Jiménez, habitante afectado Pie de la Cuesta.

Esta familia, como muchas otras aseguran que ya no hay nada qué comer ni beber, pues les queda apenas un garrafón de agua para subsistir, la cual tomaron de una alberca cercana y que acarrean con una cubeta.

“Luego pues no tenemos comida, ya en las tiendas pues ya no hay nada”, dice Nadia Citlali Casarrubias, una de las afectadas de Pie de la Cuesta por el huracán “Otis”.

Y si están vacías es porque así de largas están las filas para la rapiña, donde sigue sin haber un solo policía.