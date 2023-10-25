Huracán “Otis”: ¿Dónde están los centros de acopio para Acapulco y qué llevar?

Luego de los primeros reportes que llegan desde Guerrero por los destrozos causados por el huracán "Otis", se establecieron centros de acopio en la Ciudad de México (CDMX) para enviar ayuda a las principales zonas afectadas, pues los daños se extienden más allá de Acapulco, el principal punto afectado.

Por este motivo, a continuación te decimos cuáles son los productos necesarios en los centros de acopio y dónde se localizan, ya que hay al menos dos confirmados por Fuerza Informativa Azteca (FIA) para que puedas aportar de manera voluntaria.

Los productos serán gestionados y trasladados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes llevan la batuta en el apoyo al estado de Guerrero por el impacto de "Otis".

¿Dónde están los centros de acopio para Acapulco por el huracán "Otis"?

Según dio a conocer que se estableció un punto de acopio en el DIF de la alcaldía Benito Juárez, concretamente sobre Xochicalco No. 951, esquina con República Santa Cruz Atoyac; muy cerca de la estación del Metro Zapata.

¡La UNAM se suma! Otra opción es acudir al estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario a partir del 26 de octubre en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

¿Qué productos necesitan en los centros de acopio por el huracán "Otis"?

Los principales productos solicitados son: agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y utensilios de cocina. De igual forma, se solicitan pañales desechables y leche en polvo.

Hasta el momento no se ha informado la necesidad de ropa; sin embargo, se recomienda aportar con los siguientes artículos específicos, los más solicitados en desastres naturales y sugeridos por la Cruz Roja:

DESPENSA:



Aceite

Arroz

Frijol

Lenteja

Azúcar

Sal

Lata de Chiles

Frasco Café Soluble

Mermelada

Mayonesa

Atún / Sardinas

Chocolate en Polvo

Harina para atole

Cubos de Consomé de Pollo

Sopas Instantáneas

HIGIENE PERSONAL:



Rollos de papel higiénico

Jabón de barra

Pasta dental

Toallas femeninas

Sacate

Toallas húmedas

Desodorante

Rastillos

Peine

Cepillos dentales

Toallas faciales

HIGIENE PARA EL HOGAR:

