VIDEOS: Captan la fuerza catastrófica del huracán “Otis” al golpear hospitales y hoteles en Acapulco

Severas inundaciones, cientos de cristales rotos, daños en infraestructura, autos bajo el agua y objetos disparados por las fuertes ráfagas de viento, son solo algunos de los efectos del huracán "Otis" en Acapulco, que la madrugada de este 25 de octubre tocó tierra como categoría 5.

Hasta esta mañana, el puerto de Acapulco sigue incomunicado, se reportan cortes de energía eléctrica y de líneas telefónicas, no se tiene reporte de víctimas.

"Otis" dejó sin servicio eléctrico a 504 mil 340 usuarios en Guerrero. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido el suministro al 40% de los afectados hasta el momento. Las personas sin energía eléctrica representan el 36.7% de los 1.37 millones de usuarios en el estado.

🚨 Prácticamente todo el puerto de Acapulco está sin luz, luego de que el huracán #Otis tocara tierra como categoría 5



pic.twitter.com/VWgGcVIjEn — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 25, 2023

Huracán "Otis" en Acapulco se degrada a categoría 2

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó a través de sus redes sociales que "Otis" continúa sobre la entidad. Sin embargo, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el huracán se debilitó a categoría 2. "Les pido no bajar la guardia. Sigamos atentos a la información oficial", escribió la mandataria en X.

Paisanas y paisanos, el huracán Otis continúa sobre #Guerrero; sin embargo, de acuerdo con la @CNPC_MX, se ha debilitado a categoría 2. Les pido no bajar la guardia.



Sigamos atentos a la información oficial. https://t.co/RslzDUkaB2 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 25, 2023

En las publicaciones que han realizado tanto periodistas en la zona, turistas y otros afectados, se muestra que el ciclón sigue provocando estruendos por la furia del viento que hace volar objetos, mientras las lluvias torrenciales inundan edificios y causan grandes destrozos en Acapulco.

"Otis", que impactó la ciudad de al menos 800 mil habitantes, podría ser el huracán de mayor impacto en el Pacífico mexicano desde que hay registro.

Videos del impacto del huracán "Otis" con categoría 5 en Acapulco

Las imágenes que circulan en redes sociales han dado cuenta de lo que está pasando en Acapulco, ante el paso del huracán que golpeó con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y que por ahora permanece en la categoría 1.

En menos de 24 horas, "Otis" pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson que se utiliza para medir la fuerza de estos fenómenos naturales.

El ciclón se dirigió a las costas de Guerrero y afectó a las zonas más pobladas, lo cual ha alertado a autoridades municipales, estatales y federales.

Algunos turistas y habitantes de Acapulco han difundido videos de los estragos que está dejando este fenómeno natural en hoteles y hospitales del puerto. Otros ciudadanos han relatado como se han tenido que resguardar hasta en los baños de sus casas, ante los fuertes vientos.

Les escribo desde el hotel Hotsson en Acapulco, llevamos una hora de terror. El huracán está acabando con todo, el agua ingresa a la habitación en el piso 8.



El estruendo del aire es impresionante, vidrios de los cuartos rompiéndose, el hotel se mueve como si fuera un temblor. — Fellini (@ErikFellini) October 25, 2023

Las principales zonas de riesgo por el paso del huracán, además de Acapulco, son Coyuca de Benítez y San Marcos, según la cuenta en X (antes Twitter) del Servicio Meteorológico de México.

Se prevé que se registren lluvias puntuales extraordinarias (más de 250 litros por metro cuadrado) en regiones de Guerrero, e intensas (de 75 a 150 litros) en zonas de Oaxaca, según los últimos datos actualizados de las autoridades.

Usuarios de redes sociales captaron este video de cómo se mostraban las lluvias y ráfagas de vientos causando daños al interior del Hotel Krystal. durante el impacto del #huracán #Otis sobre #Acapulco, #Guerrero. pic.twitter.com/lk5OXyAvwt — TV Azteca Guerrero (@Azteca_Gro) October 25, 2023

Habitantes de las colonias afectadas tras la llegada de "Otis", solicitaron ayuda a las autoridades correspondientes debido a inundaciones.

Fue alrededor de las 3 de la mañana de este miércoles 25 de octubre, cuando en redes sociales comenzaron a circular las primeras fotografías de la devastación de "Otis" en Guerrero.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa la Costera Miguel Alemán con graves destrozos por las intensas lluvias y las rachas de viento, que alcanzaron hasta los 330 kilómetros por hora, según Conagua.

. @JorgeCirett quien participa en cumbre minería difundió imágenes de lo que ocurre en el Hotel Mundo Imperial de #Acapulco, #Guerrero, que se localiza en boulevard Barra Vieja por el paso de #Otis.

El Internet se ha ido, no hay luz y falla la comunicación telefónica fija pic.twitter.com/ZUbaia5bxp — Irving (@IrvingPineda) October 25, 2023

Alerta por afectaciones del huracán "Otis" en Guerrero

Las intensas lluvias seguirán acompañadas de descargas eléctricas, además de que podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas Guerrero y Oaxaca.

Ante ello, las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Se hace un llamado a los turistas y la navegación marítima que se encuentran en la zona, a extremar precauciones debido a viento intensos y oleaje elevado.