Registran 30 muertos tras devastador paso del huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero

El director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Acapulco, Ignacio Orbe López, actualizó la cifra de decesos por el huracán "Otis" y detalló que van 30 muertos.

"Les puedo decir que hasta el momento tenemos 30 cuerpos localizados", dijo el titular de comunicación, al tiempo que agregó una niña fue arrastrada por el agua cuando impactó "Otis".

Rosa Icela dio primeros informes de víctimas tras paso de "Otis"

Durante la conferencia matutina del presidente de México, la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó que registraban 27 muertos y 4 desaparecidos.

“Se recibió el reporte de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas”, señaló. Posteriormente, se comunicaron por medio de llamada vía telefónica con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, quien dio más detalles de las acciones implementadas ante el desastre.

Cabe destacar que de acuerdo con AMLO, los cuatro desaparecidos son de la Marina. "Eso es lo que más duele, porque lo material se puede atender (...). Un pésame a todos los familiares", señaló por su parte el presidente López Obrador.

En primera instancia se habló de cuatro desaparecidos, pero encontrar el cuerpo de un militar, por lo que quedan tres.

Autopista del Sol ya se encuentra abierta tras paso de huracán Otis

La mayoría de los hoteles están dañados y hoy comienza la evacuación de turistas, comentó la gobernadora. "La autopista ya se encuentra abierta con reducción de carriles y ya hay conectividad y los servicios de telefonía ya están funcionando. Hay una afectación de 80 por ciento de los hoteles. Queremos decirle a los visitantes que hoy iniciamos con 30 camiones que estarán afuera de los hoteles con proceso de evacuación y se les van a dar apoyo a los turistas que estuvieron en este momento”, señaló.

Censo para conocer el número de casas y negocios afectados

En las próximas horas arrancará un censo operado por la Secretaría de Bienestar para conocer el número de casas y negocios afectados por huracán "Otis", adelanta el presidente López Obrador

“Es Acapulco y el medio rural de Acapulco y Coyuca. Hoy ya salieron los primeros 500 servidores de la nación y promotores. Para hacer un censo casa por casa, para ver viviendas afectadas, destruidas, pequeños negocios y vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda a todos los afectados”, dijo.

Además, detalló que son 10 mil fuerzas armadas las que están desplegadas en Acapulco, Guerrero para tratar el desastre, ellos abrieron la autopista con grúas y equipo de ingenieros militares.