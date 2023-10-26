Huracán Otis: ¿Cómo saber si mi seguro cubre huracanes? Esta es la cobertura que debe tener tu casa
Ante un fenómeno natural como el huracán Otis, el cual impactó en el estado de Guerrero, es necesario saber si nuestra casa cuenta con un seguro de respaldo.
Estamos en plena temporada de huracanes y con la llegada de estos fenómenos hidrometeorológicos como el huracán Otis, aumenta el riesgo de algún siniestro como inundaciones, derrumbes y hasta la pérdida de nuestra casa o negocio.
Ante un fenómeno natural como el huracán Otis que impactó en el estado de Guerrero, se aumenta el riesgo de perder parte o todo nuestro patrimonio.
¿Qué cobertura de seguro se debe tener para proteger mi casa de fenómenos como el huracán Otis?
Para evitar que perdamos nuestra casa o negocio se recomienda que contemos con un seguro de casa habitación que cuente con una cobertura adicional por riesgos hidrometeorológicos.
Cabe señalar que regularmente, una cobertura de este tipo no se incluye en el seguro de casa habitación, inmueble o negocio pero si se requiere, se puede añadir a tu póliza de seguro.
Protección civil define como fenómenos hidrometeorológicos, a aquellos eventos de tipo natural que provocan lluvias, vientos, oleaje, marea, granizo y hasta tormentas eléctricas. Un seguro de casa habitación que cuente con cobertura por fenómenos hidrometeorológicos como el huracán Otis, te podrá ayudar a que protejas tu patrimonio.
#AntesDeContratar un #Seguro de #Hogar verifica las #Recomendaciones del #BEF. #BEFdecidesMejor #EligeMejor #revisa #compara #decide pic.twitter.com/eHnqPQKwg3— BuroEntidadesMX (@BuroEntidadesMX) May 26, 2023
Por lo general, una cobertura de fenómenos hidrometeorológicos te cubrirá los daños directos en tu casa o negocio después de:
- Avalanchas de lodo
- Granizadas
- Heladas
- Huracán
- Inundaciones
- Inundación por lluvia
- Maremotos
- Marejadas
- Nevadas
- Vientos tempestuosos.
Un seguro para tu casa o negocio que cuente con una cobertura por fenómenos hidrometeorológicos funcionará como una herramienta para que repares en mucho menos tiempo, los daños ocurridos y hasta la pérdida total de tu patrimonio.
¿Qué debo considerar antes de contratar un seguro para mi casa o negocio?
Si vas a contratar un seguro con cobertura por fenómenos hidrometeorológicos, el Buró de Entidades Financieras recomienda lo siguiente:
- Cotiza con distintas aseguradoras
- Lee cuidadosamente cada cláusula del contrato o póliza
- Consulta “Fichas técnicas del producto”.
En el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros podrás encontrar los costos de contratación, las comisiones, comisiones, los alcances, además de las restricciones y exclusiones.