En medio de la destrucción por huracán “Otis”, personas saquean los negocios

En medio de la destrucción de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán "Otis", durante la madrugada del pasado 25 de octubre, las personas iniciaron con saqueos de supermercados y tiendas departamentales, llevándose no solo comida y agua, sino pantallas y hasta refrigeradores.

Así lo denunciaron diversos corresponsales que se encuentran en la zona cero. Asimismo, en redes sociales se viralizaron videos donde se observa que hay personas llevando cajas grandes en diablitos y motocicletas.

Esto generó un gran rechazo por parte de la población que observa como está Acapulco de devastado tras el paso del huracán. "Lo triste del mexicano, la normalidad de la rapiña", "Pues no hay ley. No existe gobierno", fueron algunos de los comentarios de las personas.

Al menos 27 muertos y cuatro desaparecidos tras huracán "Otis"

El paso de huracán “Otis” en Acapulco ha dejado 27 muertos y 4 desaparecidos, así lo informó la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este jueves 26 de octubre.

“Se recibió el reporte de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas”, señaló. Cabe destacar que de acuerdo con AMLO, los cuatro desaparecidos son de la Marina. “Eso es lo que más duele, porque lo material se puede atender (...). Un pésame a todos los familiares”, señaló por su parte el presidente López Obrador.

Actualmente, el huracán Otis se debilitó a tormenta tropical y luego a baja presión remanente, pero aún genera preocupación por las fuertes lluvias que se esperan en México. Autoridades piden a la población que estén alerta.

Por otro lado, desde la tarde del pasado jueves se destacó que la Autopista México-Acapulco estaría completamente habilitada en ambos sentidos tras las acciones de respuesta por el paso del huracán.

Hasta el momento, miles de personas se encuentran incomunicadas por la caída de postes y antenas, por lo que sus familiares esperan con angustia y esperanza que puedan hacerlo.