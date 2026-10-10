¡No solo “Simón”! Huracán “Rachel” ya tocará tierra en México: esta es la hora exacta y los estados afectados

El huracán "Rachel" se dirige hacia la península de Baja California y mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas, pues se espera que sus condiciones comiencen a sentirse durante la tarde de este sábado 10 de octubre.

¿A qué hora tocará tierra "Rachel" en México?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), en su reporte de las 08:00 horas, tiempo del Pacífico, Rachel presentaba vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y avanzaba hacia el noreste a una velocidad de 35 kilómetros por hora.

En ese momento, el centro del sistema se encontraba aproximadamente a 625 kilómetros al suroeste de Punta Baja, en México. Por lo que podría tocar tierra a las 00:00 horas del 11 de octubre.

Y es que, el sistema podría fortalecerse antes de llegar a la península, aunque se prevé que pierda intensidad rápidamente después de su paso por tierra.

Aquí puedes ver en tiempo real la trayectoria de "Rachel"

Dos ciclones amenazan a México

La atención meteorológica no se concentra únicamente en el huracán "Simón", que amenaza con impactar la costa del Pacífico mexicano durante el fin de semana. La tormenta tropical Rachel también se aproxima a territorio nacional, aunque por una zona distinta.

Mientras "Simón" representa una amenaza para sectores de la costa centro-occidental del país, "Rachel" se dirige hacia Baja California, donde podría ocasionar lluvias, vientos fuertes y condiciones peligrosas en las zonas costeras.

De acuerdo con los pronósticos difundidos por el Centro Nacional de Huracanes, ambos sistemas mantienen trayectorias y zonas de afectación diferentes, por lo que es importante seguir los avisos correspondientes a cada fenómeno.

⚠️ Importante ⚠️ Consulta en la imagen los municipios en donde se ha propuesto que, a partir de las 16:00 horas de este día, se tenga suspensión de actividades no esenciales con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas ante los efectos de #Simon. ⬇️ https://t.co/3DodpYpTHN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 10, 2026

¿Qué estados y zonas serán afectados por "Rachel"?

Los avisos meteorológicos relacionados con "Rachel" abarcan distintos sectores de la península de Baja California y zonas cercanas.

Entre las áreas mencionadas en los reportes se encuentran:



Costa occidental de Baja California: desde Punta Eugenia hasta la frontera con Estados Unidos.

Zona del golfo de California: desde Isla San Luis hasta Puerto Peñasco.

Sonora: se mantiene vigilancia desde Puerto Libertad hasta Puerto Peñasco, además de otros sectores señalados por las autoridades.

Las condiciones de tormenta tropical podrían presentarse desde esta tarde y prolongarse hasta la mañana del domingo en las zonas bajo aviso.

