¡Aguas en el Pacífico! Huracán “Rachel” amenaza a Baja California Sur con lluvias intensas; esta es su trayectoria

El huracán "Rachel" se mantiene como categoría 2 en el Pacífico, a 420 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205. Se desplaza hacia el oeste a 7 kilómetros por hora. Sus bandas nubosas provocarán lluvias intensas en el sur de Baja California Sur, además de oleaje de hasta seis metros en sus costas.

Estados afectados por huracán "Rachel"

La circulación del huracán "Rachel", categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, generará lluvias intensas en Baja California Sur, vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h, oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en costas y de 2 a 3 m en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

#AvisoMeteorológico



El @GobiernoMX informa que #Rachel provocará lluvias intensas, rachas de viento fuertes y oleaje elevado en #BajaCaliforniaSur.



Se desplaza al oeste, a 7 km/h, alejándose lentamente de #México.



Más información: https://t.co/G9xGS5yT2g pic.twitter.com/o10mKntiWo — Conagua (@conagua_mx) October 2, 2026

Cierran puertos por afectaciones del huracán "Rachel"

La Secretaría de Marina informa el cierre de puertos en el Océano Pacífico debido a fenómenos meteorológicos presentes en México.

Embarcaciones menores en Jalisco:

