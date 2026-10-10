VIDEO: Así luce en imágenes satelitales el ojo del huracán “Simón” que impactará en México

Las imágenes satelitales del huracán "Simón" permiten observar la estructura del ciclón que tocará tierra en México, incluido su característico ojo, una de las partes más reconocibles de los ciclones tropicales de gran intensidad.

Y es que, el huracán de categoría 4, mantiene su desplazamiento hacia el norte, en dirección a las costas del Pacífico mexicano. Su intensidad y cercanía a territorio nacional mantienen bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas, ante las lluvias, los fuertes vientos y el elevado oleaje que podría ocasionar.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió que el centro del huracán se localizó aproximadamente a 165 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 325 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

En ese momento, Simón presentaba vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de hasta 295 km/h y un desplazamiento hacia el norte a una velocidad de 7 km/h.

¿Qué significa que el huracán tenga un ojo visible?

El ojo es la región central de un ciclón tropical intenso y suele distinguirse en las imágenes satelitales por su forma circular, rodeada por bandas de nubosidad. Y es que, alrededor de esta zona se encuentra la pared del ojo, donde pueden concentrarse algunos de los vientos más fuertes del sistema.

Además, la apariencia del ojo permite observar parte de la estructura del huracán; sin embargo, por sí sola no determina todos sus efectos sobre tierra.

Así luce el ojo del huracán "Simón"

[Huracán Simon 3 PM CST] Tiene vientos de 150 mph (Categoria 4) y se mueve al norte a 5 mph. Se espera que Simon esté cerca o justo en el interior de la costa centro oeste de México el domingo antes de moverse más hacia el interior el lunes. Se anticipan fluctuaciones de intensidad esta noche, pero todavía se pronostica que Simon se acerque a la costa del centro oeste de México como un huracán mayor el domingo. Podría producirse un rápido debilitamiento si el núcleo de Simon se mueve completamente hacia tierra para el lunes. LMR — CycloforumsPR (@CycloforumsPR) October 10, 2026

Huracán Simón impactará en México: ¿cuándo tocará tierra?

Según el pronóstico emitido por las autoridades, se prevé que el huracán "Simón" toque tierra durante la mañana del domingo. Su trayecto ya representa un riesgo por las precipitaciones y las condiciones de viento y oleaje que se esperan en distintas entidades del occidente del país.

Conagua advirtió que se esperan lluvias extraordinarias, superiores a los 250 milímetros, en la costa y el oeste de Michoacán, así como en Colima.

Además, se pronostican lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en la costa y el este de Jalisco; intensas, de 75 a 150 milímetros, en el suroeste de Guerrero, y muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Nayarit.