¿Qué tan altas son las olas por el huracán “Simon”?  Así está el oleaje que amenaza a las costas de México

El huracán "Simon" continua su paso hacía las costas mexicanas y algunas ya lo resienten con fuertes vientos que han llevado incluso a los gobiernos locales a pedir que no salgan de casa; sin emnbargo, en las últimas horas el tamaño de las olas ya también es motivo de precaución.

El tamaño de las olas es uno de los principales riesgos asociados con el paso del ciclón que se aproximó a las costas de Jalisco durante este domingo 11 de octubre; de acuerdo con el pronóstico difundido por autoridades meteorológicas, las condiciones del mar podrían complicarse todavía más en las zonas cercanas al sistema.

¿Hasta qué tamaño podrían llegar las olas por el huracán "Simon"?

¡Atención! Jalisco se encuentra entre las entidades con el pronóstico de oleaje más elevado. Para sus costas se prevén olas de entre 8 y 10 metros de altura, mientras que en Colima podrían alcanzar de 6 a 8 metros.

Estas dimensiones colocan al litoral de ambos estados bajo condiciones marítimas peligrosas. Sin embargo, es importante distinguir entre la altura prevista y las mediciones de olas observadas: el pronóstico establece el rango que podría alcanzar el oleaje, pero no significa que todas las playas registren olas de esa altura de manera uniforme.

En el sur de Sinaloa también se pronostican olas de entre 2 y 4 metros, de acuerdo con el reporte meteorológico compartido para este domingo.

Para esta tarde se prevén #Lluvias de fuertes a muy fuertes en el occidente de #México; #Viento de 210 a 230 km/h con rachas de 240 a 250 km/h y #Oleaje de 8 a 10 m de altura en #Jalisco, y viento de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h y olas de 6 a 8 m en #Colima ⬇️ https://t.co/6mUIbim0x0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2026

¿A qué distancia de las costas de Jalisco se encuentra el huracán "Simon"?

A las 15:00 horas de este domingo 11 de octubre, tiempo del centro de México, el centro del huracán "Simon", categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localizó aproximadamente a 70 kilómetros al oeste de Playa Pérula y a 90 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, de acuerdo con el reporte meteorológico compartido.

El ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, con rachas de hasta 260 km/h, y avanzaba hacia el nor-noroeste a una velocidad de 9 km/h.