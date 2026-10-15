Huracán “Simon” se degrada a Tormenta Tropical y avanza a península de Baja California

La degradación del huracán "Simon" a tormenta tropical marca un cambio en el pronóstico del ciclón en el océano Pacífico, que avanza hacia la península de Baja California y podría pasar cerca o al oeste de Baja California Sur este fin de semana; aunque perdió intensidad, se esperan fuertes oleajes que podrían generar corrientes de resaca peligrosas en las costas.

El aviso emitido la noche del miércoles 14 de octubre advierte sobre la presencia de olas elevadas en sectores de la costa centro-occidental de México y de Baja California Sur durante los próximos días.

Estas condiciones pueden generar corrientes de resaca peligrosas, incluso para quienes se encuentren cerca de la playa, por lo que es importante atender las restricciones y recomendaciones de las autoridades.

¿Dónde podría pasar la tormenta tropical Simon?

Baja California Sur se encuentra entre las regiones que deben seguir de cerca la trayectoria de la Tormenta Tropical Simon, ante la posibilidad de que el sistema pase cerca de la península o se desplace por su lado occidental durante el fin de semana.

Aunque el ciclón perdió intensidad y dejó de ser huracán, su evolución todavía requiere vigilancia; la trayectoria y las condiciones marítimas pueden cambiar, por lo que las actualizaciones oficiales serán fundamentales para conocer los posibles efectos en las costas.

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8 PM MST Wed Oct 14 (Advisory 31) Key Messages for Tropical Storm #Simon. Latest info: https://t.co/NyUGSIFCuo 8 PM MST miércoles 14 de octubre (Aviso 31) Mensajes clave sobre la tormenta tropical #Simon. Más información: https://t.co/NyUGSIFCuo https://t.co/5kNLxy2Oa9 — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 15, 2026

Oleaje elevado y corrientes de resaca: los riesgos en las playas

Uno de los principales peligros asociados con Simon es el incremento del oleaje en el Pacífico mexicano. Las olas pueden favorecer la formación de corrientes de resaca, capaces de arrastrar a las personas mar adentro y poner en riesgo su vida.

Por ello, quienes visiten las playas deben respetar las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades locales, evitar ingresar al mar cuando existan restricciones y mantenerse alejados de zonas con fuerte rompiente.

Lluvias en México: otros sistemas mantienen la vigilancia

Además de Simon, distintos fenómenos atmosféricos favorecerán lluvias durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves; el pronóstico contempla precipitaciones intensas en Chihuahua, Coahuila y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Durango, Zacatecas y Michoacán.

La tormenta tropical Trudy, ubicada al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, también contribuirá al potencial de lluvias en el sur del país.

En el norte, la interacción del frente frío número 2 con otros sistemas atmosféricos podría provocar rachas de viento y condiciones favorables para la formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila.