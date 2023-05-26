La temporada de huracanes en el Atlántico traerá un número promedio de tormentas con hasta nueve huracanes, dijo este jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Los pronosticadores de la NOAA estiman de 12 a 17 tormentas con nombre, de las cuales cinco a nueve se convertirán en huracanes y de una a cuatro se convertirán en huracanes importantes durante la temporada del 1 de junio al 30 de noviembre.

Una tormenta tropical trae vientos sostenidos de al menos 39 millas por hora (63 kph), un huracán tiene vientos de al menos 74 mph y los grandes huracanes tienen vientos de al menos 111 millas por hora y pueden causar daños devastadores.

El año pasado rompió una serie de seis años de temporadas de huracanes por encima de lo normal, siendo el huracán Ian el más fuerte de ese año, que generó vientos de 150 mph y azotó Florida y Carolina del Sur.

Rick Spinrad / Administrador NOAA:

“La NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) pronostica una temporada de huracanes en el Atlántico para 2023 casi normal. Específicamente, hay un 40 % de probabilidad de una temporada casi normal, un 30 % de probabilidad de una temporada por encima de lo normal y un 30 % de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal”.

"Para el rango de tormentas esperadas, NOAA pide lo siguiente: 12 a 17 tormentas con nombre con vientos máximos de al menos 39 millas por hora. De estos, se pronostica que de cinco a nueve se convertirán en huracanes, con vientos máximos de al menos 74 millas por hora. Esto incluye de uno a cuatro huracanes importantes clasificados como de categoría tres o superior y vientos de al menos 111 millas por hora”., añadió Spinrad.

En 2022, tormentas y huracanes causaron pérdidas por 117 mil millones de dólares en EU

La NOAA estima una probabilidad del 93% de un fenómeno meteorológico de El Niño durante la temporada principal de huracanes, dijo Matthew Rosencrans, principal pronosticador de huracanes de la NOAA.

Durante El Niño, los vientos que soplan hacia el oeste a lo largo del ecuador se vuelven más lentos y el agua cálida se empuja hacia el este, creando temperaturas más cálidas en la superficie del océano y la posibilidad de tormentas más fuertes.

Las temperaturas de la superficie del Océano Atlántico "son más cálidas que el año pasado y tan cálidas como lo fueron en 2020", dijo Rosencrans.

"Solo el año pasado, vimos acumularse 14 tormentas con nombre, tres de ellas huracanes que azotaron los Estados Unidos, causando daños colectivos por $117 mil millones, cuando se ajustan a la inflación. La Organización Meteorológica Mundial retiró los nombres de tormenta de Fiona e Ian y esas tormentas destructivas tocaron tierra en Puerto Rico y el suroeste de Florida respectivamente, y causaron daños por miles de millones de dólares”., dijo el Secretario Adjunto del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Don Graves.