“Ian” toca tierra en Florida como un peligroso huracán categoría 4

El huracán “Ian” tocó tierra, como categoría 4, en Florida, Estados Unidos, un estado que se encuentra listo para responder con flotas de vehículos de altura, Guardias Nacionales y aeronaves, anunció el gobernador Ron DeSantis.

Debido a la velocidad con la que avanza, 15 kilómetros por hora (km), provocará que las peores condiciones, es decir, viento y lluvia, permanezcan en algunos lugares durante ocho horas o más.

305 PM EDT 28 Sep -- Hurricane #Ian has made landfall as an extremely dangerous Category 4 hurricane near Cayo Costa, Florida with maximum sustained winds at 150 mph. The minimum pressure from Air Force Reconnaissance Hurricane Hunters was 940 mb.



Latest: https://t.co/tnOTyfORCw pic.twitter.com/O3agPDOZHk — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022

En Florida, alrededor de 2.5 millones de personas fueron desalojadas por la presencia de “Ian” y hasta ahora 330 mil personas no tienen electricidad.

El Centro Nacional de Huracanes de EU (NHC, por sus siglas en inglés) dio a conocer que hay un alto riesgo de precipitaciones excesivas e inundaciones catastróficas en Florida, por la presencia del huracán “Ian”, que ahora tiene vientos máximos sostenidos de 250 km/h.

The latest Day 1 outlook from @NWSWPC highlights high risk of excessive rainfall across a large portion of the central Florida peninsula from #Ian.



Widespread, life-threatening catastrophic flooding is expected across this portion of Florida.



More info: https://t.co/pezKG4JGLF pic.twitter.com/la1LHPwMlN — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022

Otro aspecto relacionado con “Ian” es el riesgo de tornado en Florida, principalmente en la línea costera de Daytona y West Palm Beach, según el NHC.

Biden asegura que ayudará a reconstruir Florida

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aseguró que el Gobierno Federal se mantiene alerta y ayudará a reconstruir Florida, tras el impacto del huracán “Ian” este miércoles.

“Estaremos allí para ayudarlos a limpiar y reconstruir, para ayudarlos a recuperar Florida, que se mueva nuevamente y estaremos allí en cada paso del camino. Ese es mi compromiso absoluto con la gente”, declaró Biden.

Por otra parte, la Guardia Costera de EU confirmó que busca a 23 migrantes cubanos que naufragaron cerca de Florida, debido a las inclemencias del tiempo que provocó el huracán “Ian”.

La Guardia Costera de #EU busca a 23 #migrantes cubanos que naufragaron cerca de #Florida, debido a la presencia del #HuracanIan.



Otros 4 migrantes nadaron hasta la orilla después de que su embarcación se hundiera. pic.twitter.com/fZpk2kQtgl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2022

Agentes de la Patrulla Fronteriza, junto con el apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, auxiliaron a cuatro migrantes cubanos que nadaron hasta la orilla después de que su embarcación se hundiera.

Mientras que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) mostró en un video cómo se ve el huracán “Ian” desde la Estación Espacial Internacional.