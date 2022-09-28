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“Ian” toca tierra en Florida como un peligroso huracán categoría 4

El huracán “Ian” toca tierra en Florida como categoría 4; se esperan inundaciones generalizadas mientras sigue su trayectoria por Estados Unidos.

huracán Florida “Ian”

Escrito por: Azteca Noticias

El huracán “Ian” tocó tierra, como categoría 4, en Florida, Estados Unidos, un estado que se encuentra listo para responder con flotas de vehículos de altura, Guardias Nacionales y aeronaves, anunció el gobernador Ron DeSantis.

Debido a la velocidad con la que avanza, 15 kilómetros por hora (km), provocará que las peores condiciones, es decir, viento y lluvia, permanezcan en algunos lugares durante ocho horas o más.

En Florida, alrededor de 2.5 millones de personas fueron desalojadas por la presencia de “Ian” y hasta ahora 330 mil personas no tienen electricidad.

El Centro Nacional de Huracanes de EU (NHC, por sus siglas en inglés) dio a conocer que hay un alto riesgo de precipitaciones excesivas e inundaciones catastróficas en Florida, por la presencia del huracán “Ian”, que ahora tiene vientos máximos sostenidos de 250 km/h.

Otro aspecto relacionado con “Ian” es el riesgo de tornado en Florida, principalmente en la línea costera de Daytona y West Palm Beach, según el NHC.

Biden asegura que ayudará a reconstruir Florida

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aseguró que el Gobierno Federal se mantiene alerta y ayudará a reconstruir Florida, tras el impacto del huracán “Ian” este miércoles.

“Estaremos allí para ayudarlos a limpiar y reconstruir, para ayudarlos a recuperar Florida, que se mueva nuevamente y estaremos allí en cada paso del camino. Ese es mi compromiso absoluto con la gente”, declaró Biden.

Por otra parte, la Guardia Costera de EU confirmó que busca a 23 migrantes cubanos que naufragaron cerca de Florida, debido a las inclemencias del tiempo que provocó el huracán “Ian”.

Agentes de la Patrulla Fronteriza, junto con el apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, auxiliaron a cuatro migrantes cubanos que nadaron hasta la orilla después de que su embarcación se hundiera.

Mientras que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) mostró en un video cómo se ve el huracán “Ian” desde la Estación Espacial Internacional.