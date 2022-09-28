“Ian” toca tierra en Florida como un peligroso huracán categoría 4
El huracán “Ian” toca tierra en Florida como categoría 4; se esperan inundaciones generalizadas mientras sigue su trayectoria por Estados Unidos.
El huracán “Ian” tocó tierra, como categoría 4, en Florida, Estados Unidos, un estado que se encuentra listo para responder con flotas de vehículos de altura, Guardias Nacionales y aeronaves, anunció el gobernador Ron DeSantis.
Debido a la velocidad con la que avanza, 15 kilómetros por hora (km), provocará que las peores condiciones, es decir, viento y lluvia, permanezcan en algunos lugares durante ocho horas o más.
305 PM EDT 28 Sep -- Hurricane #Ian has made landfall as an extremely dangerous Category 4 hurricane near Cayo Costa, Florida with maximum sustained winds at 150 mph. The minimum pressure from Air Force Reconnaissance Hurricane Hunters was 940 mb.— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022
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En Florida, alrededor de 2.5 millones de personas fueron desalojadas por la presencia de “Ian” y hasta ahora 330 mil personas no tienen electricidad.
El Centro Nacional de Huracanes de EU (NHC, por sus siglas en inglés) dio a conocer que hay un alto riesgo de precipitaciones excesivas e inundaciones catastróficas en Florida, por la presencia del huracán “Ian”, que ahora tiene vientos máximos sostenidos de 250 km/h.
The latest Day 1 outlook from @NWSWPC highlights high risk of excessive rainfall across a large portion of the central Florida peninsula from #Ian.— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022
Widespread, life-threatening catastrophic flooding is expected across this portion of Florida.
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Otro aspecto relacionado con “Ian” es el riesgo de tornado en Florida, principalmente en la línea costera de Daytona y West Palm Beach, según el NHC.
Biden asegura que ayudará a reconstruir Florida
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aseguró que el Gobierno Federal se mantiene alerta y ayudará a reconstruir Florida, tras el impacto del huracán “Ian” este miércoles.
“Estaremos allí para ayudarlos a limpiar y reconstruir, para ayudarlos a recuperar Florida, que se mueva nuevamente y estaremos allí en cada paso del camino. Ese es mi compromiso absoluto con la gente”, declaró Biden.
Por otra parte, la Guardia Costera de EU confirmó que busca a 23 migrantes cubanos que naufragaron cerca de Florida, debido a las inclemencias del tiempo que provocó el huracán “Ian”.
La Guardia Costera de #EU busca a 23 #migrantes cubanos que naufragaron cerca de #Florida, debido a la presencia del #HuracanIan.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2022
Otros 4 migrantes nadaron hasta la orilla después de que su embarcación se hundiera. pic.twitter.com/fZpk2kQtgl
Agentes de la Patrulla Fronteriza, junto con el apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, auxiliaron a cuatro migrantes cubanos que nadaron hasta la orilla después de que su embarcación se hundiera.
Mientras que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) mostró en un video cómo se ve el huracán “Ian” desde la Estación Espacial Internacional.
Live now on @NASA TV, the space station flies over #HurricaneIan providing live views of the storm as it makes landfall near Fort Myers, Florida. https://t.co/fnW0iJxV9O— International Space Station (@Space_Station) September 28, 2022