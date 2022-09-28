Evacuaciones y cierres ante amenaza de huracán Ian en Florida

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha informado que el huracán Ian se ha fortalecido y ya es de categoría 4, es decir que se trata de un huracán extremadamente peligroso y que amenaza a Florida en Estados Unidos, en donde ya de efectuaron evacuaciones y cierres.

Se espera que el huracán Ian, provoque marejada ciclónica amenazante a la vida con vientos catastróficos e inundaciones en la península de Florida.

Actualmente se ubica en el océano Atlántico a 125 kilómetros de Napples Florida, con vientos máximos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora y se mueve a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

Ante la inminente llegada del huracán Ian, actualmente en categoría 4, a la Florida y con fuertes vientos que ya han dañado casas alrededor del área de Miami. El Centro Nacional de Huracanes ha informado que Ian presenta vientos sostenidos de hasta de hasta 220 kilómetros por hora con una advertencia de marejada ciclónica vigente para la mayor parte de la costa de Florida.

Strong #HurricaneIan is already impacting our area & impacts will continue thru Thu! It is time to SHELTER-IN-PLACE!

What to expect:

🌊 Life-threatening storm surge

☔️ Catastrophic flooding w/ 24" rain in W Central FL

🌬️ 155 mph winds in the eyewall

🌪️ Tornadoes possible#FLwx pic.twitter.com/tN1Cti97j6 — NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) September 28, 2022

Millones de evacuaciones ante inminente llegada del huracán Ian a Florida

Residentes de la costa del Golfo de Florida vaciaron las estanterías de supermercados, tapiaron las ventanas y huyeron a refugios ante la cercanía del huracán Ian, aún de categoría 4, azotando el extremo sur del estado horas antes de tocar tierra en Estados Unidos (EU).

El huracán Ian se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán extremadamente peligroso de categoría 4, ha reportado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH por sus siglas en inglés), añadiendo más tarde, sin embargo, que se espera que se debilite poco después de tocar tierra.

En su última actualización, el NHC situó la ubicación de Ian unos 130 kilómetros al suroeste de Punta Gorda, Florida, con vientos máximos sostenidos de 250 Kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, advirtió que el huracán Ian también desatará un fuerte oleaje, inundaciones costeras peligrosas para la vida y más de 30 centímetros de lluvia en algunas zonas, mientras las autoridades instaron a más de 2.5 millones de residentes a evacuar sus hogares hacia terrenos más altos.

Cabe señalar que la zona costera de Florida con mayor riesgo de sufrir el embate del huracán, alberga kilómetros de playas de arena, decenas de hoteles vacacionales y numerosos parques de caravanas, siendo un área preferida por jubilados y veraneantes por igual.

Governor DeSantis Meets with Linemen Ahead of Hurricane Ian https://t.co/oHuRvpkL6N — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 28, 2022

Evacuaciones y cierres por amenaza de Ian en Florida

Cerca de 60 distritos escolares de Florida cancelaron las clases por el huracán Ian, señaló el gobernador DeSantis. Además de que se abrieron más de 175 centros de evacuación en todo el Estado, muchos de ellos son edificios escolares que han sido convertidos en refugios.

Por otra parte, las aerolíneas comerciales informaron sobre la cancelación de más de dos mil vuelos en Estados Unidos relacionados con la tormenta y los aeropuertos internacionales de San Petersburgo-Clearwater y Tampa cerraron desde el martes.