ICE detiene a pastores mexicanos que tienen visa americana

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) continúan con operativos y detenciones de migrantes mexicanos a lo largo del país.

El pasado jueves 23 de julio, agentes del ICE detuvieron a una pareja de pastores mexicanos cristianos, quienes se dirigían a retiro espiritual en Texas en compañía de sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses.

Pastores mexicanos detenidos por ICE tendrían visa

Los detenidos fueron interceptados por agentes del ICE cuando viajaban en el Aeropuerto Internacional de McAllen-Miller a un retiro pastoral de la Asociación Evangelista de Billy Graham.

El reporte oficial menciona que los pastores fueron identificados como Nepthalí Zozaya Saucedo y Cinthia Saraí Cardona Otero, quienes desde hace una más de una década pertenecen a la Comunidad Cristiana Emmanuel, iglesia de las Asambleas de Dios en el Distrito Hispano de la Costa del Golfo de Texas.

Tras la muerte de 17 mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE en Estados Unidos, crece la tensión diplomática.



Mientras la @SRE_mx asegura haber realizado gestiones, autoridades estadounidenses rechazaron las cartas enviadas por el gobierno mexicano y pidieron utilizar… pic.twitter.com/mqDV7iHOtD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 19, 2026

De acuerdo con el pastor Eddie de la Rosa, superintendente del Distrito Hispano del Golfo de Texas, los mexicanos cuentan con visa religiosa, un permiso de ingreso temporal para ministros, sacerdotes y miembros de denominaciones religiosas que otorga el gobierno de Estados Unidos.

“Instamos a las autoridades de inmigración a mostrar compasión, respetar sus derechos al debido proceso y liberarlos de inmediato para que esta familia pueda reencontrarse”, agregó el pastor Eddie de la Rosa.

Denuncian presiones a pastores mexicanos para firmar salida voluntaria

En una conferencia de prensa, Sandy Ovalle, integrante de la junta directiva de Líderes de la Red Nacional Latino Cristiana (LCNN), declaró que los agentes del ICE están presionando a Nepthalí Zozaya Saucedo y Cinthia Saraí Cardona Otero para firmar su salida voluntaria del país.

Ovalle también mencionó que las presiones llegan con la amenaza de perder el contacto con sus hijos, quienes son ciudadanos de Estados Unidos.

“Estamos profundamente perturbados por los informes de que el ICE amenazó con separarlos de sus hijos si no firmaban documentos de salida voluntaria. Ningún padre debería ser presionado jamás para renunciar a sus derechos bajo la amenaza de perder a sus hijos”, declaró Sandy Ovalle.

