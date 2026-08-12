Tenía un partido en Los Ángeles, pero no llegó: ICE detiene a futbolista argentino

El viaje estaba marcado por un partido importante, pero un imprevisto cambió todo el viaje para un jugador, sucedió con el Miami United que se preparaba para tomar un vuelo rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos donde disputaría las semifinales de su campeonato; sin embargo, uno de sus jugadores fue detenido por agentes migratorios en Florida.

La situación dejó al conjunto sin uno de sus elementos y abrió una historia que va mucho más allá de una cancha de futbol. El jugador permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses y, de acuerdo con la información disponible, se encuentra a la espera de ser deportado.

La detención ocurrió antes de que el equipo viajara a Los Ángeles

La detención se produjo el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, según explicó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) al diario Miami Herald.

El futbolista se dirigía a disputar el encuentro con el Miami United, equipo que compite en la United Premier Soccer League (UPSL), cuando fue interceptado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Desde entonces, permanece en el centro de detención del condado de Glades, en Florida;, al tiempo que la página oficial de ICE registra su permanencia en ese lugar, aunque la información pública de la agencia no especifica la fecha ni los motivos de su arresto.

¿Por qué fue detenido el futbolista argentino por el ICE?

Según el portavoz de la dependencia, el jugador ingresó legalmente al país el 12 de noviembre de 2019 a través del Aeropuerto Intercontinental de Atlanta, fue en ese momento cuando recibió autorización para permanecer seis meses, por lo que su permiso habría vencido el 11 de mayo de 2020.

A todo esto se suma, que de acuerdo con el Club de Lyon, equipo en el que jugaba cuando comenzó el proceso para extender su estadía, el futbolista había solicitado una prórroga de su permiso. El club señaló que el trámite se prolongó debido a la pandemia de Covid-19 y que, durante ese periodo, obtuvo un permiso de trabajo.

La detención tomó por sorpresa al Miami United, que expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguró estar colaborando con las partes involucradas.

El club también informó que proporcionó asistencia legal tanto al futbolista como a su familia con el objetivo de buscar una solución a la situación.

Para el equipo, el impacto fue inmediato: la detención ocurrió justo cuando sus integrantes se disponían a viajar a California para disputar una de las etapas decisivas de la temporada.

¿Quién es Matías Pourrain, jugador detenido por el ICE?

El jugador detenido es Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino de 34 años que forma parte del Miami United en el futbol semiprofesional estadounidense.

Actualmente, su situación no está relacionada con un partido perdido o una lesión, sino con su estatus migratorio en Estados Unidos. Mientras permanece en el centro de detención de Glades, las autoridades mantienen el proceso que podría terminar con su deportación.