El legado de Bruce Lee en una exposición que conmemora 50 años de su muerte

Muchos críticos consideran a Bruce Lee como como el artista de artes marciales más influyente de todos lo tiempos y además un ícono de la cultura pop del siglo XX, es por eso que el Museo del Patrimonio de Hong Kong, China inauguró una exposición para conmemorar los 50 años de su muerte.

"Tenemos un mural en el que aparecen sus palabras y su legado sobre cómo afrontaba los retos, superaba las dificultades y también cómo se animaba a sí mismo a ser una persona más segura y fuerte para prepararse para futuros retos", señaló Brian Lam, director del Museo del Patrimonio de Hong Kong.

Bruce Lee|CCTV

La exhibición lleva por nombre: "Bruce Lee: un clásico atemporal" y estará abierta a todo el público hasta enero del próximo año, los visitantes verán figuras de acción, colecciones de sellos, cómics y una réplica del diagrama de Lee sobre las distintas formas de atacar.

Otro elemento destacado es un calendario conmemorativo del estreno de su película, "El camino del dragón" en 1972, fue la tercera película dirigida y protagonizada por Bruce Lee y trabaja con Chuck Norris y Robert Wall.

"Nos centramos principalmente en el legado de Bruce Lee en la cultura popular. Nos esforzamos más en la ambientación de la galería. Intentamos destacar las enseñanzas de Bruce Lee", destacó Lam.

También se exhiben las notas de Bruce Lee sobre una coreografía de pelea de la película "El juego de la muerte", donde él era el protagonista, comenzó a grabarse en 1972 y principios de 1973, el director Robert Clouse sólo llevaba 40 minutos de rodaje cuando llegó la repentina muerte de Bruce Lee, a causa de un edema cerebral.

Bruce Lee|CCTV

¿Qué arte marcial creó Bruce Lee?

Quizás mucha gente cuando piensa en kung fu, llega a su mente Bruce Lee, como se menciona anteriormente; más que por sus movimientos, también es conocido como ícono cultural por su estilo, sus películas y su filosofía.

Precisamente fusionó su filosofía, con diversas las artes marciales, que le dio como resultado su propio método de combate y forma de ver la vida, llamándolo Jeet Kune Do, que significa "el camino del puño interceptor".

¿Qué más se puede encontrar en la exposición de Bruce Lee?

Para conmemorar el aniversario, el museo también organizó un campamento temático de Bruce Lee para niños y ha acogido una proyección de "The Kid", película en la que Lee debutó a los nueve años y que coprotagonizó con su padre.

Aunque Bruce Lee falleció a una edad tan temprana, su legado sigue teniendo un impacto duradero en el mundo, lo que muchos no saben es que le gustaba escribir poemas en su tiempo libre.

Bruce Lee|CCTV

¿Quién fue Bruce Lee?

Bruce Lee fue un artista de arte marcial, actor, cineasta, filósofo y escritor estadounidense-hongkonés, nació en San Francisco, California pero desde bebé fue criado en Hong Kong, China, con un gran carisma e influencia hizo que el gusto por las artes marciales se extendieran en Occidente.

