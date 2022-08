Inauguran exhibición permanente de Bruce Lee; “Be water, my friend”.

Después de un retraso inducido por la pandemia, se inauguró una nueva y permanente exhibición de Bruce Lee “Be Water, My Friend” en el Wing Luke Museum of the Asian Pacific American Experience en Seattle, con el apoyo de la Fundación Bruce Lee.

Su hija Shannon Lee escribió un libro ‘Be Water, My Friend: The Teachings of Bruce Lee’ que se publicó en 2020. En una entrevista con Reuters, explica esto como una extensión inmersiva de la investigación profunda que se realizó para explorar la vida de su padre como filósofo.

Shannon Lee / Hija de Bruce Lee:

No sentí que todo el mundo estaba obteniendo la imagen completa del ser humano. Y realmente es parte de mi misión que la gente entienda en qué nivel de filósofo realmente estaba. Y sabes, es tan culto, tan bien estudiado, tan bien escrito. Él, para un hombre que murió a la edad de 32 años, su ética de trabajo y su producto y proceso de trabajo son realmente profundos”.

Todavía recuerda pequeños destellos de la vida joven con su padre antes de que él muriera cuando ella tenía cuatro años: él sosteniéndola en su regazo y jugando, visitándolo en el set en Golden Harvest Studios y su casa en Hong Kong.

Shannon Lee / Hija de Bruce Lee:

Son momentos muy significativos para mí, pero son solo breves puntos de contacto. Pero la parte ilimitada de mi memoria es que tengo un sentido real de él, él energéticamente, él, la forma en que me hizo sentir, la forma en que me sentí en su presencia, el. Su energía, su amor, su adoración, su sentido de seguridad, estar con él. Y esas son cosas porque las llamo ilimitadas, porque esas son las cosas que tengo que llevar conmigo a mi edad adulta”.

Esta no es la primera colaboración entre la fundación de Shannon Lee y el museo que muestra la vida de su padre. Ella le dice a Reuters que se han asociado en tres ocasiones diferentes en el pasado.





Las colecciones de su padre de 2.800 libros que abarcan la teoría de las artes marciales, el cine y la filosofía ahora permanecerán en el museo de forma permanente, junto con otros recuerdos que se pueden ver en una exhibición separada que ha sido una atracción continua destacada en el espacio.

Exhibición de Bruce Lee; parada obligada en Seattle

Para el padre y el hijo Minh y Michael Nguyen, que estaban de vacaciones en la costa este, era una atracción de visita obligada.

“Es una perspectiva diferente. Cuando tenía 12 años y estaba en sexto grado, investigué toda mi vida sobre Bruce Lee para uno de mis proyectos. Pero siempre estoy aprendiendo algo nuevo y nunca he visto este lado de él”.

La ciudad es rica en el legado de Bruce Lee: el restaurante Ruby Chow donde una vez trabajó, la Universidad de Washington donde estudió filosofía, donde conoció a su esposa Linda Lee Cadwell y, finalmente, donde fue enterrado en 1973 en el cementerio Lake View. en el barrio Capitol Hill de Seattle.