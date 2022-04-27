Ida sale de la lista de nombres para temporada de huracanes 2022

La Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) dio a conocer que Ida se retiró de la lista de nombres que se podrán utilizar para la temporada de huracanes 2022 en el Atlántico, debido a las muertes y destrucción que provocó.

El huracán Ida, de categoría 4, tocó tierra en Louisiana, Estados Unidos, el 29 de agosto del año pasado, se esperaba una “devastación inmensa” tras el paso del fenómeno meteorológico, según palabras del presidente Joe Biden.

Tres días después de surgir como tormenta tropical en el Caribe, Ida se intensificó a huracán y luego de tocar tierra, dejó muertos y más de un millón de personas sin energía eléctrica en el estado de Louisiana.

Por lo anterior, el Comité de Huracanes de la WMO retiró el nombre de Ida de las listas rotativas para bautizar a los ciclones tropicales que se formen en el océano Atlántico este año y en su lugar se añadirá Imani.

A raíz de la muerte y la destrucción que el huracán #Ida, de categoría 4, causó en los Estados Unidos en 2021, el Comité de #Huracanes de la OMM ha suprimido ese nombre de las listas rotativas. En su lugar, #Imani se añadirá a dichas listas.https://t.co/WmkW9DuC0U pic.twitter.com/sTF5fc8o1a — World Meteorological Organization (@WMO) April 27, 2022

Hay seis listas que se utilizan de manera rotativa para reutilizar los nombres cada seis años, cuando un huracán es mortífero se elimina. Desde 1953 se han suprimido 94 nombres para la cuenca atlántica, por lo que Ida ya no será una opción para la temporada de huracanes 2022.

Ida, la tormenta más devastadora de 2021 en el Atlántico

La Organización Meteorológica Mundial explicó que la temporada de huracanes en el Atlántico inicia oficialmente el 1 de junio y se prolonga hasta el 30 de noviembre, pero la del año pasado fue inusualmente activa.

The WMO #Hurricane Committee (North America, Central America and the Caribbean) is meeting to review the unusually active 2021 season and prepare for this year.

It will also decide on the retirement of names of deadly or costly hurricanes from the rotating lists of names. pic.twitter.com/t81mrqgRTR — World Meteorological Organization (@WMO) April 27, 2022

Señaló que 2021 fue el tercer año más activo en cuanto a tormentas con nombres del que se tenga registro, y la sexta temporada de huracanes consecutiva en la que hubo una actividad superior a lo normal en el Atlántico.

Ida fue la tormenta más devastadora de la temporada porque se intensificó a huracán categoría 4 según la escala Saffir-Simpson, causando “catastróficos daños” en el sureste de Louisiana.

Ocasionó 55 víctimas mortales directas y 32 muertes indirectas en Estados Unidos. Los daños causados por sus vientos, la precipitación, las mareas y los tornados asociados ascendieron a 75 mil millones de dólares.

Sobre la temporada de huracanes 2022, la WMO explicó que sus proyecciones del tiempo para la región tropical del Atlántico las dará a conocer el 24 de mayo.

Finalmente, adelantó que este año el calentamiento global podría aumentar la formación de ciclones tropicales de gran intensidad, reforzar sus vientos máximos e incrementar su pluviosidad.

