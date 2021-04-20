Idriss Déby, presidente de Chad, murió durante un combate con rebeldes

Idriss Déby, presidente de Chad que ostentó el cargo por más de 30 años, murió durante un enfrentamiento con rebeldes. Medios reportan que el mandatario falleció tras haber sido herido en una operación militar contra disidentes al norte del país el pasado fin de semana, de acuerdo con un vocero del ejército.

"El presidente de la república, jefe de estado y jefe de las fuerzas armadas, Idriss Déby Itno, acaba de morir, defendiendo la integridad territorial en el campo de batalla. Con gran amargura anunciamos al pueblo chadiano su muerte, el 20 de abril de 2021", fue el mensaje del general Azem Bermandoa Agouna en televisión nacional.

Extraoficialmente, se dice que el mandatario murió en un hospital tras resultar herido en combate cuando se realizaban operaciones contra rebeldes, que desde el pasado 11 de abril habían lanzado una ofensiva contra el gobierno desde su guarida, en Libia, por la nueva reelección de Déby.

El grupo rebelde Frente por la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT) informó el pasado domingo que habían liberado la región de Kanem, tras un operativo militar el pasado sábado. Además, fueron los primeros en confirmar que Déby había sido herido en combate, sin que hubiera información oficial.

Por su parte, el ejército de Chad apenas había informado este lunes que más de 300 rebeldes habían perdido la vida tras el combate del fin de semana. De acuerdo con autoridades, la situación está bajo control.

Por el momento, uno de los hijos de Déby, Mahamat Idriss Déby Itno, de 37 años, será quien se encargue de dirigir al consejo militar encargado de reemplazar al presidente, de acuerdo con el propio ejército.

"Se ha instaurado un consejo militar dirigido por su hijo, el general Idriss Déby Itno", añadió el portavoz.

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Más de 30 años en el poder

Déby, de 68 años de edad, llegó a la presidencia en 1990 tras un golpe de estado. Apenas a principios de mes había sido reelegido para un nuevo mandato de seis años, con casi el 80 por ciento de los votos, de acuerdo con los resultados parciales de la elección publicados durante la noche del lunes.

Déby es recordado por su cercanía al gobierno francés en la lucha contra el yihadismo extremista, además de que también era considerado un líder autoritario, que gobernó con gran apoyo y uso del ejército.

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