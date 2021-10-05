Iglesia católica: Reportan 200 mil casos de abuso sexual en Francia

La Iglesia católica en Francia fue señalada por el abuso sexual de más de 200 mil niños en los últimos 70 años, indica una investigación publicada el martes en la que se acusa a la institución de hacer la vista gorda durante muchos años.

Jean-Marc Sauve, jefe de la comisión que elaboró el informe, dijo que la iglesia habría mostrado "una indiferencia profunda, total e incluso cruel durante años", protegiéndose a sí misma en lugar de a las víctimas de lo que era un abuso sistémico.

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La mayoría de las víctimas de abuso sexual eran niños varones de ellos de entre 10 y 13 años de edad, mientras que la Iglesia católica no solo no tomó las medidas necesarias para prevenir el abuso, sino que tampoco informó sobre ello y, a veces, puso a los menores de edad en contacto con los depredadores.

El máximo dirigente de la conferencia episcopal de Francia, Eric de Moulins-Beaufort, dijo que la Iglesia estaba avergonzada, pidió perdón y prometió tomar medidas al respecto.

El informe sobre abuso sexual en Francia se suma a una larga serie de escándalos en todo el mundo relacionados con la Iglesia católica romana, en muchas ocasiones con niños como víctimas.

Sauve dijo que el problema seguía ahí y agregó que la Iglesia había mostrado hasta la década de los 2000 una total indiferencia hacia las víctimas y que solo comenzó a cambiar realmente su actitud en 2015-2016.

Las enseñanzas de la Iglesia católica sobre temas como la sexualidad, la obediencia y la santidad del sacerdocio ayudó a crear puntos ciegos que permitieron que se produjeran abusos sexuales por parte del clero, según Sauve, quien añadió que la institución debe reformar la manera en que abordaba esas cuestiones para restituir la confianza con la sociedad.

La Iglesia también debe proporcionar a las víctimas de abuso sexual una compensación económica adecuada, "que, a pesar de no ser suficiente (para abordar el trauma del abuso sexual), es indispensable ya que completa el proceso de reconocimiento".

El estudio, basado en investigaciones y encuestas en Francia, estimó que había alrededor de 216 mil víctimas, y el número podría aumentar a 330 mil si se incluye el abuso por parte de miembros laicos.

Sauve dijo que la escala no tenía precedentes, y que la mayoría de las otras investigaciones sobre los abusos sexuales de la Iglesia católica se centraban en las víctimas identificadas individualmente.

Francois Devaux, una víctima de abuso y fundador de la asociación de víctimas La Parole Libérée, dijo a los representantes de la Iglesia en la presentación del informe: "Son ustedes una vergüenza para la humanidad".

"En este infierno ha habido abominables crímenes en masa (...) pero lo que es aún peor, ha habido traición a la confianza, traición a la moral y traición a los niños".

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