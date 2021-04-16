¿Karma?... la impactante caída de un ladrón en Bogotá

La impactante caída de un ladrón en Bogotá, sucedió en calles de la capital de Colombia, cerca de las 2 de la mañana del 15 de abril de 2021, cuando tres presuntos ladrones se disponían a concretar un atraco en un inmueble de la localidad de Kennedy en el barrio Palenque.

Impactante caída de tercer piso de un ladrón en calles de Bogotá, Colombia

Dos de los "hampones" llegaron a bordo de un taxi, mientras que un tercero se encontraba al interior del negocio ubicado en el tercer piso del inmueble, según se muestra en un video captado por las cámaras de seguridad.

A su llegada, los sujetos se bajan del vehículo y comienzan a recibir una pantalla de tv que con ayuda de una cuerda, su cómplice desliza desde la parte superior.

Además, reciben diversos objetos en una bolsa, un teclado y hasta una guitarra eléctrica. Poco después de que uno de los "hampones" recibiera el instrumento y lo guardara en el taxi, el sujeto que estaba sacando la mercancía desde las alturas, súbitamente se cae.

Presuntamente, el hombre accidentado se disponía a bajar del lugar pero justo cuando se agarró de una ventana para lograr "equilibrarse", esta no aguantó el peso y se rompió, provocando su caída.

#DramáticasImágenes | Un presunto #ladrón cayó desde las alturas de un inmueble que atracaba junto con dos cómplices en la localidad de Kennedy en #Bogotá, capital de #Colombia. Quedó captado #EnVideo.



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El hampón que cayó al suelo, se golpeó muy fuerte en la cabeza, mientras que la ventana cayó a su lado y estalla en pedazos. Sus cómplices intentaron hacerlo reaccionar pero el hombre perdió el conocimiento.

Después de intentos fallidos por que respondiera, uno de sus compañeros lo sube al taxi y emprenden la huida.

¿Karma instantáneo o accidente "laboral"?

En redes sociales, algunos de los usuarios calificaron el caso como "karma instantáneo", mientras que hubo quienes se atrevieron a decir que se trató de un "accidente laboral", júzguelo usted mismo.

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Se desconoce el estado de salud del hombre y el paradero de sus cómplices.

Los colombianos aprovecharon la publicación para exigirles mayor seguridad a las autoridades de Bogotá.