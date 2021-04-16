Conductor perseguido se estrella contra camión en Inglaterra

Un conductor que viajaba con una mujer y un niño de 10 años a bordo de su automóvil se estrella contra camión en Inglaterra, fue arrestado luego de protagonizar una persecución policial y que terminó chocando contra un camión que circulaba por una carretera de la localidad de Bedworth en Warwickshire, Reino Unido.

La policía de Warwickshire publicó las imágenes del incidente, que informó sucedió el 23 de noviembre del año pasado, pero que recién reveló tras que se dictó la sentencia de Jake Ilsley, el conductor.

#ImpactantesImágenes | Un #vehículo que era perseguido se estrelló contra un camión que circulaba en una carretera de la localidad de #Bedworth en Inglaterra. Su #conductor fue sentenciado a 14 meses de prisión.



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Las autoridades señalaron que Jake Ilsley se declaró culpable de conducir de forma peligrosa, de exponer a un niño a sufrimientos y lesiones innecesarias, además de no detenerse y conducir sin seguro.

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Ilsley, de 26 años, quien vive en Hill Road, Kersley, fue sentenciado a 14 meses de prisión y descalificado para conducir durante un periodo de cuatro años y siete meses, según un comunicado.

El vehículo conducido por Isley chocó con un camión después de interponerse en el camino del tráfico que se aproximaba desde Vicarage Lane en Bedworth.

Se estrella contra camón en Inglaterra|Warwickshire Police

Anteriormente el conductor había acelerado a velocidades de más de 80 millas por hora, casi 130 kilómetros por hora, en un intento por escapar del arresto después de haber golpeado a un vehículo policial.

En la declaración de la policía de Warwickshire se informó que la mujer y el niño de diez años, solo sufrieron heridas leves, y que Ilsley fue detenido después de intentar huir de la escena.