Paciente termina en el piso del IMSS Nayarit y familiares claman por ayuda; esto respondió el instituto

Un video difundido en redes sociales exhibió un momento de desesperación al interior de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 24 del IMSS en Nayarit, donde familiares de una paciente pidieron ayuda para que la mujer pudiera recibir atención médica.

En las imágenes, la paciente aparece en el piso mientras sus familiares solicitan una camilla y la presencia de un médico para que pudiera ser atendida.

La grabación rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que se estaba brindando atención dentro de la unidad médica.

Ante la difusión del video, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Nayarit emitió una explicación sobre el caso y precisó que el incidente ocurrió el pasado 20 de agosto.

¿Qué dijo el IMSS Nayarit sobre la paciente?

De acuerdo con la información proporcionada por el instituto, la mujer acudió ese día al servicio de Atención Médica Continua de la UMF No. 24, donde fue valorada.

Posteriormente, el IMSS determinó referirla al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, para que continuara con su atención médica; sin embargo, el instituto señaló que, al llegar al área de Urgencias del hospital, la paciente se retiró antes de concluir el proceso de valoración médica.

El 26 de agosto, la derechohabiente regresó a la UMF No. 24. En esa ocasión volvió a recibir atención médica y, después de ser valorada, fue referida nuevamente al HGZ No. 1.

De acuerdo con el IMSS Nayarit, la atención continuó debido a la evolución que presentó su estado de salud.

Paciente fue trasladada a un hospital especializado

El instituto informó que posteriormente se determinó referir a la paciente al Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), donde actualmente recibe atención médica especializada.

El IMSS Nayarit aseguró que mantiene seguimiento del caso y reiteró su compromiso de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad a sus derechohabientes.

La explicación institucional se dio después de que las imágenes de la mujer en el piso comenzaran a circular ampliamente en redes sociales.

Se viralizó un video de una #paciente que se encontraba en el piso de la Unidad de Medicina Familiar No. 24 del IMSS en #Nayarit.



Sus familiares pidieron una camilla y un médico para atenderla.



El @Tu_IMSS aclaró que el incidente ocurrió el pasado 20 de agosto. La paciente fue… pic.twitter.com/4CK8x2UEsr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 14, 2026

“¡No tenemos camilla!”: Personal del IMSS denuncia que pacientes son atendidos en colchones

Un video difundido en redes sociales volvió a poner bajo la lupa las condiciones en las que se brinda atención médica en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En las imágenes, personal del Hospital General de Zona número 3, en Mazatlán, Sinaloa, denuncia presuntas carencias de camillas y señala directamente a la subdirección del hospital.

La frase que encendió la polémica resume la escena: “¡No tenemos camilla, vamos a tener que poner a la paciente en este colchón porque subdirección nos quitó la camilla!”

A partir de la grabación también surgieron señalamientos sobre presuntos abusos de autoridad y hostigamiento laboral al interior de la unidad médica.

IMSS responde por atención a paciente en HGZ 3 de Mazatlán: asegura que sí hubo camilla y maniobras de reanimación

El IMSS en Sinaloa respondió a la polémica generada por la atención brindada a una paciente en el área de Reanimación del Hospital General de Zona No. 3, en Mazatlán, y aseguró que durante la emergencia se priorizó el inicio inmediato de las maniobras médicas.

La explicación fue difundida este 13 de septiembre, luego de que circulara un video relacionado con la atención de la paciente dentro de la unidad médica.

De acuerdo con el IMSS, la mujer ingresó al servicio de Urgencias a las 12:28 horas en paro cardiorrespiratorio y fue trasladada de inmediato al área de Reanimación.

Personal del Hospital General de Zona número 3 del @Tu_IMSS en #Mazatlán denunció falta de camillas y presuntos abusos de autoridad y hostigamiento laboral.



Trabajadores señalaron que tuvieron que colocar a una paciente en un colchón.



El IMSS aseguró que las imágenes no… pic.twitter.com/SpHKNvWRS1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 14, 2026

El instituto señaló que desde el 1 de junio, durante un recorrido médico-administrativo por el área de Urgencias, se había identificado a un paciente con alto riesgo de caída que requería una camilla.

Como parte de las acciones implementadas para garantizar su seguridad, se acondicionó una camilla del área de Reanimación.