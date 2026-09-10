Médico del IMSS permite que su perro ataque a otros animales callejeros en Uruapan, Michoacán

La difusión de un video en redes sociales puso bajo la lupa a Carlos Castellanos de la Cruz, director de la Unidad de Medicina Familiar número 76 del IMSS en Uruapan, Michoacán. En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad en el fraccionamiento Jardines de la Loma, se observa al médico junto a su perro pastor alemán mientras ataca a otro perro callejero.

De acuerdo con las imágenes, Castellanos de la Cruz no intervino para detener la agresión. El caso provocó indignación entre habitantes de Uruapan y colectivos animalistas, quienes exigieron que se investigara lo ocurrido.

¿Por qué investigan al director del IMSS en Uruapan?

La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió el 8 de septiembre una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal contra el directivo.

#Nacional Denuncian a supuesto médico del IMSS por presunto ataque de perros en Uruapan



El caso fue difundido mediante videos en redes sociales, donde habitantes expresaron su preocupación



Nota 👇

https://t.co/9WZfRKzuRM pic.twitter.com/keDhtGtwrM — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) September 9, 2026

Vecinos de Jardines de la Loma también señalaron que, después del ataque, el médico habría tenido una actitud agresiva con las personas que le reclamaron por lo ocurrido. Estas denuncias forman parte del contexto de la investigación.

La reacción de las autoridades ocurrió el mismo día en que las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales.

¿Qué pasó con el perro atacado en Uruapan?

Después de la agresión, el perro fue atendido por un médico veterinario y posteriormente una familia de la zona decidió adoptarlo. De acuerdo con la información proporcionada, el animal se encuentra estable.

El diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla acudió para conocer el estado de salud del perro. Mientras tanto, la familia que lo adoptó y colectivos animalistas mantienen la exigencia de que la investigación avance y llegue ante los tribunales.

¿Qué dijeron el IMSS y Carlos Castellanos?

El IMSS Michoacán se deslindó de la conducta del director de la UMF 76 y señaló que los hechos corresponden a un asunto personal, ajeno a las funciones que desempeña dentro del Instituto. También indicó que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.

El IMSS en Michoacán informa: pic.twitter.com/QFqrVWJkEw — IMSS Michoacán (@IMSSMichoacan) September 8, 2026

Ante las críticas, Castellanos de la Cruz publicó una disculpa en Facebook y aseguró que tomaría medidas para evitar que una situación similar volviera a ocurrir. También pidió respeto a su vida privada y señaló que su conducta personal no debía relacionarse con su actividad laboral en el IMSS. Posteriormente, su cuenta fue configurada como privada.

Hasta el momento, la investigación de la Fiscalía continúa abierta y serán las autoridades correspondientes las que determinen si existe responsabilidad por el presunto maltrato animal.