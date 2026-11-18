El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una tarjeta informativa sobre el caso de Sofía, una joven de 19 años que murió tras una cesárea en el Hospital de Ginecología y Obstetricia Número 23, en Monterrey, Nuevo León, el pasado 19 de julio.

La respuesta llega después de que su familia denunciara en Azteca Noticias que el cuerpo de Sofía fue entregado sin sus órganos.

Lo peor de todo, es que la familia descubrió que estos habían sido desechados en bolsas, a lo que el IMSS aclaró lo que supuestamente sucedió.

“Me la mataron ahí”: familia de Sofía denuncia que recibió su cuerpo sin órganos

Lo que debía ser uno de los días más felices para la familia de Sofía se convirtió en una pesadilla, luego de que la joven muriera a causa de una complicación en la cesárea.

Patricia Juárez, madre de joven, relató a Azteca Noticias que su hija estaba emocionada por convertirse en mamá y que, antes de ingresar al hospital, sus estudios no habían mostrado nada raro.

Sin embargo, después de la cesárea, la familia recibió la noticia de su muerte. Posteriormente, se les hace firmar documentos sin que se les explicara nada.

No fue hasta que la funeraria fue quien le advirtió a los padres que el cuerpo de su hija no tenía órganos, y que presuntamente le habían retirado las córneas.

Al percatarse de lo que ocurría, la familia fue a reclamar, pero solo esto obtuvieron como respuesta:

“Ellos me dijeron que no sabían de los órganos, se comunican con Banco de donación y le dicen que sí, que efectivamente los órganos se habían desechado en bolsas amarillas, que nada más hicieron las pruebas, pero que los desecharon”.

IMSS responde: ¿qué pasó con los órganos de Sofía?

Tras las denuncias de la familia, este miércoles 18 de noviembre, el IMSS de Nuevo León informó que los órganos de Sofía no fueron desechados, como inicialmente le habrían informado a su madre.

De acuerdo con el comunicado, permanecen identificados y resguardados en el Servicio de Patología del hospital, negando que se le hubiera realizado algún procedimiento en los ojos a Sofía.

El IMSS también reconoció que la familia no recibió información clara ni oportuna sobre el procedimiento realizado, por lo que se asignará personal especializado para brindar acompañamiento.

Familia de Sofía exige justicia por su muerte en el IMSS

La respuesta institucional no borra el dolor de una familia que solo quería llevar su duelo en paz, junto a su nieto Santiago, de tan solo 4 meses.

Mientras esperan respuestas, los padres de Sofía y su yerno se hacen cargo del bebé, quien tendrá que crecer sin su madre, que con toda la ilusión del mundo lo esperaba.

Hoy, la familia busca conocer qué ocurrió durante la cesárea y por qué no recibieron información completa sobre la donación de órganos .