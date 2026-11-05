INAH halla nueve osamentas y un posible osario durante construcción del Tren CDMX-Querétaro

Las obras del Tren CDMX-Querétaro dejaron al descubierto un hallazgo arqueológico cerca de la terminal de Buenavista: nueve osamentas, un posible osario y diversos objetos de origen prehispanico que podrían aportar información sobre las prácticas funerarias de antiguos habitantes de la zona. Esto fue lo que encontró el INAH.

Encuentran osamentas en obras del Tren CDMX-Querétaro

Tras el hallazgo arqueológico en la zona del Tren de Pasajeros Ciudad de México-Querétaro, especialistas del INAH descubrieron un depósito de huesos humanos que, probablemente, haya sido un osario, la temporalidad podria ubicarse hacia el periodo Posclásico Tardío (1200-1519 d.C.) o en la etapa de contacto con los españoles (1519-1535 d.C.).

La Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, mencionó que el hallazgo habre preguntas sobre cómo la antiguas comunidades de este territorio trataron y recordaron a sus difuntos en una época de cambios. Además mencionó que los materiales asociados ofrecen pistas de ese encuentro entre distintos momentos históricos.

El pasado 17 de septiembre de 2026, durante los trabajos de terraplén para el tendido de la vía ferrobviaria en las inmediaciones de la terminal de Buenavista, en la CDMX se localizaron los primeros restos óseos.

#ÚLTIMAHORA 🚨 INAH descubre posible osario en las obras del Tren México-Querétaro, en la Ciudad de México El hallazgo se dio en la terminal de Buenavista, donde se encontraron 9 cráneos, 5 mandíbulas y otros huesos humanos, cerámica y lítica Entérate: https://t.co/j4uP7ivEkz https://t.co/Vd3r7p8gfT — INAH (@INAHmx) November 4, 2026

Las excavaciones se hicieron bajo la supervisión del INAH, por un proyecto de salvamento arqueológico coordinado por el arqueólogo Víctor Franco Heredia Guillén.

Tras excavar 1.40 metros de profundidad, encontraron cráneos, mandíbulas, partes de caderas fragmentos de fémur, costillas y dientes. Posteriormente, más abajo se encontró el osario, correspondiente a un depósito funerario sin relación anatómica, informó el arqueólogo Josué Castillo Sánchez.

Se han contado nueve osamentas, dos presentan modificaciones craneales, cinco mandíbulas y huesos grandes, radios, tibias e iliacos, en buen estado de conservación.

El tipo de alteraciones, así como la edad y sexo de los individuos, se determinarán tras su análisis en el Laboratorio de Antropología Física (LAF).

Encuentran cerámica en Tren CDMX-Querétaro

Además se encontró cerámica asociada, de la temporalidad Azteca III (1350-1520 d.C.): platos, ollas y salineras, vasijas para la extracción de sal en el antiguo lago de Texcoco.

También, siete malacates miniatura, un par de figurillas y lítica pulida, incluidos cuatro fragmentos de manos de metate y de mortero, además de navajillas, en su mayoría de obsidiana verde, posiblemente, procedente del yacimiento de la Sierra de las Navajas, en Hidalgo.

Los materiales fueron trasladados a los laboratorios de antropología física, lítica y cerámica del proyecto, ubicados en Tula de Allende y Tepeji del Río de Ocampo, en Hidalgo, donde pasarán por un proceso de limpieza y restauración, para su posterior análisis y resguardo.

