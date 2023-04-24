Ricardo Monreal buscará nombrar a comisionados del INAI antes del 30 de abril

El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que buscará el nombramiento de los comisionados que faltan en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) antes del próximo domingo 30 de abril.

"Es para mí, tema fundamental, y yo voy a insistir en que debe de aprobarse. Dentro del Grupo Parlamentario, que es fundamentalmente la mayoría la que decide, en este caso, ir a integrar formalmente el INAI", dijo Ricardo Monreal.

Asimismo, dio a conocer que está convencido de que debe de integrarse y poner a funcionar institucionalmente el INAI. Aseguró que la vez pasada se votó este tema en el Pleno: "Los que votamos en favor fueron 7-8, contra casi 50. Pero yo estoy seguro de que se está moviendo la posición de senadores, de los senadores del Grupo mayoritario. Ojalá y los pueda convencer de la necesidad de integrar el INAI", aseveró.

PAN toma tribuna tras falta de comisionados del INAI



INAI llama a AMLO a un diálogo abierto para continuar con sus funciones

El pasado 19 de abril, el pleno del INAI expresó su preocupación por las declaraciones del presidente López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre las funciones del organismo, el cual se encuentra sin poder operar desde el 1 de abril.

A través de un comunicado, el INAI aseguró que trabaja para la ciudadanía, a través del derecho de saber y han podido reconocer y acceder a programas sociales, a servicios de salud o a becas y, mediante el derecho de protección de datos.

Cabe recordar que desde el pasado 1 de abril, el INAI se convirtió en inoperante después del veto impuesto por el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues el comisionado Francisco Javier Ramírez Acuña terminó su periodo, quedando así el pleno incompleto.

Según el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que las sesiones del INAI serán válidas con la asistencia de al menos cinco personas comisionadas, incluyendo la presidencia.