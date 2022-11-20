La inauguración del Mundial de Qatar 2022 arrancó este domingo 20 de noviembre en punto de las 09:00 horas y toda la coberturá estará a través de Azteca Noticias y Azteca Deportes. Sigue en vivo todos los detalles del evento deportivo más importante del año con el minuto a minuto de las acciones más imporantes.

Recuerda que la transmisión en vivo puede ser sintonizada a través de Azteca 7, con la narración y el análisis de Christian Martinoli y Luis García desde el Estadio Al Bayt, donde se llevará a cabo el partido inaugural entre Qatar y Ecuador a las 10:00 de la mañana.

Así se vivió el minuto a minuto de la inauguración del Mundial de Qatar 2022:

10:02 HORAS: ¡Comienza el Mundial! Qatar y Ecuador mueven el esférico y arranca oficialmente la Copa del Mundo 2022.

9:58 HORAS: Concluye la ceremonia de himnos nacionales. Miles entonaron a todo pulmón el himno de Qatar, equipo que sintió la fuerte presencia de sus seguidores dentro de su país.

9:55 HORAS: Salen al campo los jugadores de Qatar y Ecuador. Ambiente espectacular en el Estadio Al Bayt.

Una Copa del Mundo gigante recibió a Qatar y Ecuador en su salida al campo del Estadio Al Bayt|DYLAN MARTINEZ/REUTERS

9:50 HORAS: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ofrece un discurso a los asistentes y equipos participantes. Les da la bienvenida al Mundial y pide disfruten del evento deportivo más importante del planeta.

9:45 HORAS: Comienza el protocolo de salida al campo de los jugadores. más fuegos artificiales, una Copa del Mundo gigante al centro y las banderas de Ecuador y Qatar sobre el campo.

9:25 HORAS: Jugadores de Qatar y Ecuador calientan previo al partido inaugural. El estadio ya está abarrotado esperando el protocolo de salida.

La inauguración del Mundial de Qatar 2022 desde el Estadio Al Bayt|AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

9:15 HORAS: Concluyen las acciones de inauguración. De inmediato los organizadores recogen el material utilizado mientras los futbolistas de Qatar y Ecuador están listos para saltar al campo con sus primeros movimiento de calentamiento.

9:12 HORAS: Fuegos artificiales iluminan el Estadio Al Bayt. Espectacular el recibimiento para el Mundial de Qatar. Música de otras ediciones alimentaron el ambiente nostálgico de una nueva edición. Cuatro años y medio transcurrieron para iniciar una nueva Copa del Mundo.

Inauguración del Mundial de Qatar desde el Estadio Al Bayt|REUTERS

9:10 HORAS: Comienzan los discursos por parte de la cúpula dirigencial de Qatar. Vestidos con sus tradicionales vestidos de galan expresan su alegría por albergar el evento deportivo más importante del mundo.

9:05 HORAS: ¡La banda BTS presente! El vocalista Jungkook se llevó la ovación tras hacer una breve presentación ante los aficionados presentes.

9:00 HORAS: Las mascotas de todos los Mundiales previos saltan al campo. Figuras gigantes se hacen presentes y apelan a la nostalgia previo a una nueva Copa del Mundo. Juanito y Pique, mascotas de México 70' y México 86´, están presentes.

Mascotas gigantes de Mundiales pasados protagonizaron la inauguración de Qatar 2022|DYLAN MARTINEZ/REUTERS

8:50 HORAS: El Estadio Al Bayt arrancó con el espectáculo sobre su cancha. Desfilan a lo largo del campo camisetas y banderas de las 32 selecciones clasificadas. Comienza la fiesta en Qatar.

8:50 HORAS: Marcel Desailly, el encargado de presentar la Copa del Mundo ante los aficionados.

8.45 HORAS: ¡Comienza la inauguración de Qatar 2022! Morgan Freeman protagoniza la narración para introducir el primer Mundial en el Medio Oriente.

Fuegos aritificiales iluminaron el Estadio Al Bayt durante la inauguración dle Mundial de Qatar|REUTERS

8:30 HORAS: El Mundial de Qatar está listo para abrir transmisiones internacionales. Comienza la fiesta de la Copa del Mundo desde Qatar, donde TV Azteca estará emitiendo en vivo con las voces de Christian Martinoli y Luis García para engalanar la inauguración y el primer partido entre Qatar y Ecuador.

Recuerda que la tranmsisión podrá sintonizarse a través de Azteca 7 de forma gratuita y completamente en vivo.