Universidad de la Libertad abre sus puertas, ¿qué leyes protegen la libertad de expresión?

Este 4 de septiembre, la Universidad de la Libertad abrirá sus puertas para desafiar los modelos tradicionales y transformar la educación superior en México. La apuesta de Ricardo B. Salinas Pliego iniciará sus actividades con el Programa en Innovación y Desarrollo Empresarial, el cual incluye tres diferentes opciones de formación.

En ese sentido, es importante recordar qué dice la legislación sobre la libertad de expresión, la cual es uno de los ejes cruciales sobre la oferta educativa de la Universidad de la Libertad, con el propósito de construir una verdadera prosperidad incluyente y defender la libertad.

¿Cuáles son las leyes que protegen la libertad de expresión?

El derecho a expresarse libremente significa que se puede manifestar y difundir opiniones e ideas, así como buscar, recibir y difundir información. Las leyes que protegen la libertad de expresión son los artículos 6 y 7 de la Carta Magna y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Discriminación: artículo 1º constitucional; artículos 4 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; así como el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

¿Cuál es el artículo que protege la libertad de expresión?

A nivel nacional, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan el derecho a la libertad de expresión, de información, de acceso a la información, de asociación y de libre circulación de las ideas.

En el artículo 6 se establece que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Asimismo, que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Por su parte, el artículo 7 se refiere a que la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio es inviolable.

El Día de la Libertad de Expresión en México se conmemora el 7 de junio y la primera vez que se celebró en el país fue en 1951.