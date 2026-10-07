Vandalizan Iglesia en Guanajuato: le prendieron fuego al portón de madera con más de 100 años de antigüedad

La iglesia del Señor de los Remedios, ubicada en la comunidad de La Laborcita, en León, Guanajuato, fue atacada durante la madrugada del lunes.

De acuerdo con los encargados del recinto, desconocidos prendieron fuego a la puerta de madera del templo, que tenía más de 100 años de antigüedad. El incendio también alcanzó algunas imágenes religiosas, que terminaron reducidas a cenizas.

¿Qué pasó en la iglesia de La Laborcita?

El ataque ocurrió mientras el templo se encontraba en proceso de remodelación. La comunidad había trabajado durante meses para recuperar el inmueble y prepararlo para una nueva etapa.

Una de las encargadas del servicio parroquial, Ana Claudia Alvarado, señaló que lo ocurrido va más allá de un acto vandálico, pues consideró que el ataque contra las imágenes y el recinto representa una agresión contra la propia iglesia.

La comunidad ahora espera que las autoridades puedan identificar a quienes provocaron el incendio.

🙏 Tristeza y preocupación en Laborcita A pocos meses de su reapertura, el Templo del Señor de los Remedios fue vandalizado, causando consternación entre los feligreses. La parroquia hizo un llamado a la comunidad a mantenerse unida y en oración ante lo ocurrido. 🕊️ Te contamos qué se sabe hasta el momento 👇🏼 https://t.co/cIcvJxXW4R — CUÉNTAME (@CuentameLeon) October 6, 2026

¿Por qué era importante la reapertura de la iglesia?

El templo tenía previsto realizar el 11 de octubre una celebración con motivo de la fiesta de la Virgen de Zapopan, además de la reinauguración y bendición del recinto después de las obras de remodelación.

La reapertura representaba un momento importante para los habitantes de La Laborcita, quienes buscaban recuperar un espacio religioso que llevaba tiempo cerrado.

“Nos duele mucho, estamos haciendo mucho esfuerzo para tener algo bonito, algo lindo para la Virgen y para la comunidad”, expresó una de las encargadas.

¿Qué daños dejó el incendio?

Además de la puerta centenaria, algunas imágenes de santos resultaron destruidas por el fuego. Los daños materiales se suman al trabajo que la comunidad ya había realizado para rehabilitar el templo.

Para los habitantes, el golpe no es únicamente económico: también perdieron parte de elementos religiosos y de la historia del lugar.

Las autoridades ministeriales informaron que ya existe una investigación en curso para tratar de identificar y localizar a los presuntos responsables.

Mientras avanzan las indagatorias, los fieles esperan que el ataque no quede impune y que la iglesia pueda volver a ser un punto de encuentro para la comunidad.